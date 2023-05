Populaire kleuren voor gellak in 2023

Laatst geüpdatet op mei 1, 2023 by Redactie

Dat het gebruik van gellak vandaag de dag gewilder dan ooit is, is helemaal niet zo gek. Je nagels zijn altijd mooi en verzorgd, het aanbrengen gaat – met behulp van de juiste soort tools – makkelijker dan ooit. En je maakt je outfit helemaal af. Het is dus ook niet zo gek dat je constant op zoek bent naar de leukste en nieuwste kleurtjes waar je je collectie mee uit kunt breiden. Ben je benieuwd naar wat de populairste kleuren voor gellak in 2023 zijn? We lichten een paar belangrijke trends voor je uit in dit artikel, lees dus snel verder!

Maak je look helemaal compleet met een opvallende en felle kleur

Er zijn ook dit seizoen weer verschillende gellakproducten waar je uit kunt gaan kiezen. Toch valt het op dat steeds meer mensen kiezen voor opvallende en felle kleuren. En dat is ook niet zo gek, want hierdoor kun je voor een leuk contrast zorgen met je outfit. Ook komt je zongebruinde huid in de zomer net even wat beter tot zijn recht door een fel kleurtje gellak aan te brengen op je nagels. Enkele bekende voorbeelden van kleuren die deze zomer erg geliefd zijn, zijn roze, groen, blauw en geel. Het is dus de hoogste tijd om je collectie een keer goed uit te breiden.

Liever back to basic? Ga voor een neutrale nude kleur

Het kan natuurlijk ook zomaar zo zijn dat je liever voor een rustige kleur gaat. Misschien draag je niet zo snel felle en contrasterende kleuren en bestaat je garderobe vooral uit kleuren zoals wit en beige. Daar kun je ook de kleur van je nagels in 2023 perfect op afstemmen. Een neutrale nude kleur mag dan zeker niet ontbreken in je eigen collectie. Van tinten die meer neigen naar roze tot aan grijs, er is volop aanbod waar je uit kunt kiezen.

Je favoriete kleurtje shop je erg makkelijk online

Gelukkig hoef je niet lang te zoeken naar je favoriete kleur gellak. Kies er gewoon voor om een keer een bezoek te brengen aan een online specialist, zoals nagelgroothandel.nl. Hierdoor heb je de keuze uit een ruim assortiment en je kunt de producten ook nog eens enorm snel in huis verwachten. Het is dus de hoogste tijd om je collectie een upgrade te geven. Naar wat voor soort kleurtje gaat je voorkeur het meeste uit voor dit seizoen?