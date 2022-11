Populairste schoencadeaus van 2022 zijn educatief en functioneel

Laatst geüpdatet op november 17, 2022 by Redactie

Nu Sinterklaas weer in het land is, zetten kinderen weer massaal hun schoentje in de hoop hier een leuk cadeautje in te vinden. Dit jaar zijn kaart-, denk- en actiespelletjes, kinderboeken en puzzels de populairste schoencadeaus, blijkt uit data van bol.com. Met het heerlijk avondje in aantocht is óók het maken van een verlanglijstje voor veel kinderen weer één van de hoogtepunten van het jaar. Dankzij ‘Het Grote Speelgoedboek’ en de bijbehorende app van bol.com krijgen hulp-Sinterklazen snel inzicht in de wensenlijstjes van kinderen. Vooral interactief speelgoed en spelcomputers staan bovenaan de (digitale) verlanglijstjes voor pakjesavond.



Op basis van het bestelgedrag kan bol.com goed voorspellen wat kinderen dit jaar het liefst in hun schoentje vinden. Dit jaar zijn kaartspelletjes, denkspelletjes en puzzels, waarbij kinderen spelenderwijs leren, erg populair. Ook blijkt dat ouders dit jaar kiezen voor functionelere schoencadeaus dan voorgaande jaren, zoals pyjama’s, lunchtrommels en sportartikelen.



De meeste bol.com klanten beginnen in de week voor de intocht met het kopen van sinterklaascadeautjes en dan vooral laaggeprijsde cadeautjes om in de schoen te doen. Op basis van het huidige koopgedrag is qua sinterklaasaankopen nog geen verschil met vorig jaar te zien. Uit de data van bol.com lijkt het tot nu toe erop dat het sinterklaasfeest overeind blijft, zoals we het kennen.

10 meest populaire schoencadeautjes van 2022:

Pokémon Sword & Shield: Lost Origin Sleeved Booster (Pokémon Kaarten)

LEGO Minecraft – De Vossenhut

Dobble Classic (Kaartspel)

LEGO DUPLO – Wilde Dieren van Afrika

Beverbende (Kaartspel)

De Zoete Zusjes – De Zoete Zusjes Helpen de Natuur (Boek)

SmartGames – IQ Puzzler Pro (Denkspel)

Bruynzeel Viltstiften – 50 kleuren

Fisher-Price Leerplezier Game & Leer Controller

Toren van Pisa Original (Actiespel)

Via de Grote SpeelgoedApp kunnen kinderen al sinds een maand urenlang speelplezier beleven met het speelgoedboek. Bijvoorbeeld door speelgoed in het boek te scannen en via de AR functie tot leven te brengen. Vervolgens verschijnen beelden en filmpjes over het gekozen artikel. Dit maakt het voor kinderen makkelijker om het perfecte verlanglijstje samen te stellen. Hun favoriete speelgoed kunnen ze via de app op een digitaal verlanglijstje zetten. Dat is óók een uitkomst voor ouders die zo de sinterklaascadeaus kunnen kopen waar hun kinderen écht enthousiast over zijn.

Het ideale verlanglijstje voor de feestdagen

Via de app is duidelijk te zien welke items het vaakst op de verlanglijstjes gezet zijn. Interactief kinderspeelgoed en kinderboeken staan hoog op de wensenlijstjes voor Sinterklaas en Kerst. Ook spelcomputers als Playstation en Nintendo Switch doen het onveranderd goed.

Top 10 verlanglijstjes van 2022, op basis van de nu beschikbare data:

Magic Mixies Roze – Magische Ketel (Interactieve Knuffel)

Pokémon Sword & Shield: Lost Origin Sleeved Booster (Pokémon Kaarten)

Purse Pets – Interactieve Tas en Knuffel

Minecraft – Nintendo Switch (Game)

Nintendo Switch Console – Blauw/ Rood

De avonturen van Rutger, Thomas en Paco 2 – De Tijdmachine (Boek)

Sony Playstation 5 Console

Gabby‘s Poppenhuis

Pokémon Charmander (Knuffel)

Barbie Dreamtopia Barbie Pop met Eenhoorn