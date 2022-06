Portemonnee bij één op de drie vervangen door smartphone

De portemonnee wordt langzaam maar zeker vervangen door de smartphone. 46 procent van de Nederlanders laat de portefeuille namelijk regelmatig thuis nu je met je smartphone kunt pinnen, blijkt uit onderzoek van Smartphonehoesjes.nl onder meer dan 1.100 respondenten.



30% procent geeft zelfs aan dat de smartphone de portemonnee volledig heeft vervangen. Alle pasjes zijn tegenwoordig via verschillende apps digitaal te verkrijgen. “Alleen mijn ID-kaart kan ik nog niet op mijn smartphone tonen, die neem ik nu nog los mee”, geeft één van de respondenten aan.

Verschil Apple en Samsung

Van de mensen die met hun telefoon aan de kassa staan, is 55% in het bezit van een iPhone. Ter vergelijking: bij Samsung is dit 35%. Dit verschil is mogelijk te verklaren omdat Google Pay, het betaalsysteem van Android, nog niet bij alle banken wordt ondersteund, zegt Martijn Hooft, eigenaar van Smartphonehoesjes.nl. “Apple Pay kan in Nederland bij vrijwel elke bank gebruikt worden en wordt zodoende mogelijk ook meer gebruikt.”

Vrouwen vaker zonder portemonnee op stap

46% van de Nederlanders geeft aan de portemonnee regelmatig niet meer mee te nemen wanneer ze van huis weg gaan. Vrouwen wat vaker dan mannen. 54% van de ‘thuislaters’ is namelijk vrouw. “Vooral als ik een avond op stap ga dan laat ik mijn portemonnee thuis”, geeft één van de respondenten aan.

Betalen met telefoon niet minder veilig

Het betalen met de smartphone is net zo veilig als met de bankpas. “Alleen het is wel belangrijk om een pincode of wachtwoord in te stellen”, adviseert Hooft. “Mocht je je smartphone kwijtraken, dan kan niet iedereen met jouw digitale pas betalen. Betalen met je smartphone is volgens kenners juist veiliger dan ‘ouderwets’ geld uit de muur pinnen. De pincode afkijken en daarna de pinpas stelen blijft nog veel gebeuren.”