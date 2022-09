Porto Santo: de ultieme combinatie van rust en ongerepte natuur

Op het Portugese eiland Madeira vind je prachtige bloemen en planten en een indrukwekkende kustlijn met kliffen, rotsen en keien. Het is een fantastische locatie om te hiken en wandelen en de gastronomie is van hoge kwaliteit. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een geweldige vakantie, behalve één: stranden. Voor heerlijke natuurlijke goudgele zandstranden waar je graag je handdoek op wilt leggen moet je op buureiland Porto Santo zijn. Combineer daarom het bloemeneiland Madeira met het gouden eiland Porto Santo.

Actieve zonvakantie

Porto Santo is zeer geschikt voor een actieve zonvakantie. Ook hier vind je prachtige natuur en geweldige vergezichten, maar het hoogtepunt is voor velen het negen kilometer lange zandstrand. Het is de ideale bestemming om bijvoorbeeld ’s ochtends te hiken, kayakken of te fietsen en ’s middags op het strand te liggen. Veel regen valt er niet en met een gemiddelde temperatuur tussen de 20 en 24 graden is het er bijna het hele jaar goed toeven.

Helend zand

Er heerst een relaxte sfeer op het eiland. Lukt het vandaag niet? Dan komt het morgen wel. Maar eerlijk gezegd heb je op het eiland ook weinig om je zorgen over te maken. Het zand van Porto Santo is heel fijn van structuur en voelt heerlijk aan. Door deze speciale structuur houdt het meer warmte vast en voelt het 10 centimeter onder het oppervlak nog warm aan. De mineralen uit het zand van Porto Santo trekken in je huid, waardoor het zelfs een helende werking heeft bij gewrichtsklachten, spierziekten en huidaandoeningen. Er worden ook therapieën aangeboden, waarbij je wordt ingegraven in het speciale, helende zand.

Pico de Facho

Het hoogste punt van Porto Santo, op 507 meter, is de Pico de Facho. Vanuit het uitzichtpunt kijk je uit op de Machico vallei, de bergtoppen in het midden van het eiland, de Verlaten Eilanden en Ponta de São Lourenco. In het verleden werd er vanaf dit punt enorme vreugdevuren ontstoken om de bevolking te waarschuwen voor naderende vijandige schepen. Nu is het de plek waar je één van de mooiste uitzichten van Porto Santo kunt bewonderen. Hoewel Pico de Facho het hoogste punt is, is het zeker niet het enige uitzichtpunt die de moeite waard is.

Vila Baleira

De meest bekende badplaats van Porto Santo ligt aan de zuidoostkant en heet Vila Baleira. Hier vind je het enige ijssalon van het eiland, Lambecas. Inwoners van Porto Santo halen dan ook geen ijsje, maar een ‘Lambeca’. Ook heeft het eiland één museum, wat tevens in Vila Baleira te bezoeken is. In het Columbus Museum zou Christopher Columbus mogelijk ooit geleefd hebben. Je vindt er vele kaarten en overzichten van zijn reizen.

Credits: Reinaldo Granito