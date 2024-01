Postelein – een echte wintersalade

Vanwege het weer worden er in de winter slechts enkele lokaal geteelde bladsla aangeboden. Postelein – ook wel winterpostelein genoemd – wordt de hele winter vers uit de regionale teelt geoogst. Omdat de zaden temperaturen onder de 12 graden Celsius nodig hebben om te ontkiemen, worden ze, afhankelijk van het weer, pas in september of oktober gezaaid. Om deze reden behoort Postelein ook tot de absolute wintergroenten. Na het zaaien duurt het ongeveer zes tot acht weken voordat de eerste bladeren geoogst kunnen worden. Als je niet te diep snijdt, groeien de bladeren weer terug en kun je ze meerdere keren in één winter oogsten.

Hoe te gebruiken?

De zelden geteelde groente wordt vooral als salade gebruikt. Toegegeven, de lange stelen zijn wat lastig te eten. Om de salade makkelijker eetbaar te maken, kun je het beste na het wassen de knapperige stengels van de hartvormige bladeren scheiden en in rolletjes snijden. Winterpostelein kun je heel goed mengen met witlof of veldsla en walnoten om een ​​vitaminerijke salade te creëren. Als je wilt, kun je de groenten ook koken en op dezelfde manier bereiden als spinazie.

De smaak

De smaak van Postelein is mild, fris, licht zuur en enigszins nootachtig en lijkt op die van veldsla. De bereiding is iets eenvoudiger dan bij veldsla. Het is meestal gemakkelijker schoon te maken omdat het zonder wortels wordt afgesneden en geoogst. Daarnaast is het voldoende om hem een ​​keer te wassen, omdat hij, in tegenstelling tot veldsla, geen aarde of zand bevat.

Snel consumeren

Winterpostelein moet indien mogelijk vers worden geconsumeerd, omdat de bladeren erg gevoelig zijn. Houd er bij het winkelen rekening mee dat het in een foliezakje in de koelkast maar een paar dagen houdbaar is.