POV 2024: Dit zijn de nieuwjaarstrends op TikTok

Laatst geüpdatet op januari 22, 2024 by Redactie

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, leeft het op TikTok van de inspiratie om in 2024 de beste versie van jezelf neer te zetten; na al het vertier en plezier van december is het op het platform nu tijd voor balans en selfcare – van een ijsbad nemen tot gezonde overnight oats preppen. TikTok Nederland neemt je mee in de trends en insights voor het nieuwe jaar, ofwel jouw POV voor 2024.

Dag dinner party, hallo vision board party

Vergeet in 2024 de dinner party – ga voor een vision board party! De vision board party is een ware trend op TikTok: er gaan veel video’s de ronde van speciale girls nights met als doel om samen vision boards te maken. Daarnaast maken Creators hier ook een me-time activiteit van: struin zelf Pinterest af voor afbeeldingen, koop een schilderdoek, zet je favoriete muziek op, kaarsjes aan en plakken maar. Andere Creators geven juist weer de voorkeur aan een digitaal vision board.

3-2-8 en de 75-soft challenge

In januari wordt er weer volop gesport en op TikTok is vooral de 3-2-8 methode populair. Hierbij ga je drie keer per week naar de sportschool, doe je twee keer per week pilates of barre en zet je elke dag minstens 8000 stappen. Deze methode zorgt voor zowel balans als kracht, en veel variatie in je sportschema, waardoor het net wat makkelijker vol te houden is en je je lichaam toch snel transformeert.



Daarnaast is de 75-soft challenge een nieuwe trend. Gedurende 75 dagen, drink je dagelijks 3 liter water, lees je 10 pagina’s uit een boek, eet je gezond, drink je alleen alcohol tijdens sociale gelegenheden, en sport je iedere dag 45 minuten met 1 rustdag per week. Zo bouw je in 75 dagen ‘zachtaardig’ aan je welzijn.

#saltburnaesthetic

We kunnen er niet omheen, de nieuwe film Saltburn, een posh thriller met welvarende aristocraten en een onwaarschijnlijke finale, is een enorme hit op TikTok. Tijdens de bizarre eindscène wordt het nummer Murder On The Dancefloor van Sophie Ellis-Bextor afgespeeld, wat inmiddels op TikTok een nummer één hit is met 154.8M views. De film heeft de TikTok community geïnspireerd tot de #saltburnaesthetic. Hierbij dansen Creators door riante landhuizen en hotels met Britse interieurs en oude beelden, waarbij ze scenes recreëren, zoals in de stijl van de film. Anderen delen hun reacties op de film of maken cocktails geïnspireerd op de bizarre scenes. Kan jouw maag het aan om een cocktail te drinken geïnspireerd op de “bathtub-scene”?

#WaterTok en waterstations

#Watertok blijft dit jaar furore maken. Hierbij gaat het om het drinken van water, maar dan met toevoegingen en smaakjes. Video’s met verschillende siropen en poeders gaan viraal. Creators gaan zelfs nog een stap verder en pakken uit met extravagante “waterstations”, ofwel speciale hoeken ingericht met een heel afgestemd water assortiment. Aansluitend zijn de welbekende stalen cups overal terug te zien op het platform en beginnen een ware cult te vormen. Aan hydratatie geen gebrek.

De one-week method

Vergeet Dry January, op TikTok is het nu de bedoeling om een challenge te doen waar je het hele jaar profijt van hebt. De one-week method doet zijn intrede. Deze viral methode houdt in dat je een jaar lang, dus gedurende heel 2024, iedere maand een week lang geen alcohol drinkt. De theorie is dat deze langdurigere aanpak uiteindelijk een positievere en grotere impact heeft. Inspiratie nodig om die alcoholvrije weken vol te houden? Er worden op TikTok massaal leuke mocktails gedeeld. Probeer bijvoorbeeld eens deze Ginger Pom Cosmo, een Electrolit Recovery Drink of een Spicy Grapefruit Paloma.



Behoefte aan een extra goed schoonheidsslaapje? Probeer dan de Sleepy Girl mocktail. Deze mocktail met kersensap, magnesium en prikwater, bezorgt je een betere nachtrust volgens Creators en gaat helemaal viral.

#hotgirlwalk

Een andere populaire hashtag op TikTok én een trend voor 2024 is de #hotgirlwalk. Creators noemen de trend ook wel “free therapy”. Het houdt namelijk in dat je naar buiten gaat voor een wandeling van zo’n 45 minuten (exact 6.4 km) en je hoofd even leegmaakt. Tijdens de wandeling denk je enkel aan de volgende 3 dingen: waar je dankbaar voor bent, wat je doelen zijn, en vooral hoe ‘hot’ je bent. Zo kom je mentaal opgeladen terug en ben je aan je stappen voor die dag gekomen. Win-win!

Lijnzaad in plaats van botox

De nieuwste DIY beauty hack die TikTok volledig overneemt, vervangt botox voor een masker van lijnzaad, ofwel ‘flaxseed botox’. De zelfgemaakte lijnzaad gel, die volzit met omega 3 en antioxidanten, hydrateert en heeft een natuurlijk huidverstrakkend effect. Na het aanbrengen van het masker zul je voelen en zien dat je huid tijdelijk strakker wordt. Een eenvoudige botox treatment at home.

Clean girl is out, mob wife is in

#2024fashiontrends heeft maar liefst 26+ miljoen views op TikTok en kijkers volgen maar al te graag wat het nieuwe jaar voor hun garderobe in spe heeft. Hadden we het in de zomer nog over #tomatogirlaesthetic en #cleangirl, deze winter draait het allemaal om de #mobwifeaesthetic, een nieuwe tegenhanger van #quietluxury. Denk hierbij aan flashy looks met faux fur, gouden sieraden en designer- logo’s en tassen. En vergeet de #LeopardPrint niet, want deze catchy print is in 2024 weer helemaal terug van weggeweest. Alles om het nieuwe jaar meer pit te geven.

Back to the future

Dit jaar gaan we ook back to the future met de mode op TikTok. #coquette, een vintage-geinspireerde trend met meisjesachtige items zoals strikken, veel roze en snoezige jurkjes is ontzettend populair. Ook #eclecticgrandpa zet de toon: een fashion trend waarbij je outfits creëert op basis van wat je al in je kast hebt hangen, of het nou van jezelf of van opa is. Combineer retro zonnebrillen, wijde jeans of corduroy met een basisoutfit. Tot slot leeft #LibrarianCore waarbij klassieke en tijdloze stukken zoals blouses, blazers en lange rokken worden gecombineerd met moderne en eigentijdse it-stukken zoals een toffe bril.

Meest trending NL hashtags en songs

En wat zeggen de cijfers? Dit zijn volgens de data van TikTok de meest trending hashtags en songs op TikTok in Nederland in de afgelopen 7 dagen.

#️⃣ Populairste hashtags #️⃣

Dit zijn de meest trending hashtags en topics op het gebied van apparel, accessories, beauty en personal care.

1. Outfitinspo – 22M views

2. Style – 11M views

3. Fitcheck – 11M views

4. Nailtech – 4M views

5. Fragrance – 7M views

🎵 Populairste songs 🎤

Dit zijn de vijf meest populaire songs. Het zal ons niet verbazen als deze songs binnenkort in je hoofd zitten of je ze terughoort op de radio of in de aanbevelingen in je eigen TikTok-app.

1. Never Lose Me – Flo Milli

2. Ecoutez-moi – Claude

3. SONIC.EXE – SUPERSLOWED – dawnicy

4. Frente Frente – Super Slowed

5. Winter – RedRubix & Skid