De eerste schooldag voor elk kind kan een belangrijke factor zijn bij het bepalen van de toon van zijn of haar kijk op school. Het is dus heel verstandig om ervoor te zorgen dat het een positieve ervaring wordt. Ouder zijn van een kind dat op het punt staat om naar school te gaan, kan intimiderend of opwindend zijn, hoewel jij of je kind het gevoel heeft dat bijna elk kind snel tot rust komt en er al snel dol op is. Hier enkele praktische tips voor ouders van beginnende schoolgaande kinderen.

Enkele handige tips voor ouders van beginnende schoolgaande kinderen:

Bedenk dat je kind waarschijnlijk binnen ongeveer een uur tot rust zal komen, ook al heb je hem of haar de eerste dag misschien in tranen achtergelaten. Als je de leerkracht vertrouwt en aan je kind uitlegt dat de leerkracht betrouwbaar is en vertrouwd moet worden, zal dit zeker het zelfvertrouwen van je kind op de eerste dag ten goede komen.

Je kind vertrouwd maken met de school is een andere waardevolle oefening in de weken voorafgaand aan de start van school. Over het algemeen zijn de scholen gesloten, maar zelfs als je om de paar dagen langsrijdt en de klaslokalen laat zien, zullen ze zich meer op hun gemak voelen in de omgeving waarin ze op het punt staan binnen te komen.

Het oefenen van alledaagse taken over naar school gaan in de aanloop naar het begin kan ook helpen. Dit kunnen zaken zijn zoals het ’s ochtends inpakken van de lunch van je kind in een broodtrommel en het laten vinden ervan in hun nieuwe schooltas als je zegt dat het lunchtijd is. Andere ideeën kunnen zijn: hen eraan herinneren om elke keer dat ze naar buiten gaan hun schoolhoed mee te nemen, zodat ze een goede gewoonte kunnen aanleren voor als ze op school zijn. Als je ze laat proberen hun hand op te steken voordat je een vraag stelt, helpt dit ook bij de voorbereiding. Je kunt ze er misschien eraan laten wennen door het te oefenen als je gezin samen is. Vraag bijvoorbeeld aan je kinderen om hun hand op te steken voordat ze om iets vragen tijdens de maaltijd.

De meeste leraren maken de eerste paar dagen leuk en aantrekkelijk en kinderen houden van de kans om nieuwe vrienden te ontmoeten. Het is dus nuttig om je kind aan te moedigen na te denken over alle vrienden die hij of zij gaat maken. Veel ouders blijven op de eerste schooldag heel dicht bij hun kind terwijl ze het voor de eerste keer naar school brengen, maar je kunt overwegen om je kind te helpen een aantal nieuwe klasgenoten te ontmoeten, zelfs terwijl je wacht tot de deuren van het klaslokaal opengaan. Geef ze een voorsprong als ze zien dat je de andere kinderen daar vertrouwt en hun vertrouwen in de andere kinderen ontwikkelt. Kinderen zijn instinctief op hun hoede voor vreemden en zoeken over het algemeen naar een teken van goedkeuring van hun ouders voordat ze met nieuwe kinderen kennis maken. Als je aan je kind laat zien dat je blij bent dat hij of zij vrienden is met de nieuwe kinderen op school, zal dit hem/haar helpen snel te wennen en zich snel aan te passen. Vergeet niet je kind gerust te stellen als je afscheid neemt.

Door de leerkracht een vriendelijke glimlach te geven, hartelijk gedag te zeggen en te zeggen dat je ernaar uitkijkt om samen het jaar door te brengen, kun je vertrouwen opbouwen bij de nieuwe leerkracht van je kind. De meeste leerkrachten waarderen ouders die meewerkend en positief zijn. Respect en vertrouwen kunnen van invloed zijn op het vertrouwen dat de leerkracht aan je kind schenkt. Het gaat er niet om dat je van je kind het ‘troeteldier van de leraar’ maakt. Het gaat erom aan de leraar te laten zien dat je hem of haar waardeert en het werk dat zij doen. De leraar zal op zijn beurt een groter verantwoordelijkheidsgevoel geven ten aanzien van de zorg voor en het onderwijs aan je kind.

Het is ook erg nuttig om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk voorbereid bent. Scholen doen veel moeite om voorbereidingen voor te bereiden om het wennen aan school zo gemakkelijk mogelijk te maken, maar omdat elke school anders is, zijn er een paar dingen die nuttig zijn om rekening mee te houden. Denk aan gymkleding, kleding die vies mag worden etc.

Aan alle ouders van beginnende schoolgaande kinderen wensen wij je het allerbeste voor de spannende reis door school en moedigen aan om de overgang voor je kind zo gemakkelijk mogelijk te maken door aanmoediging, praktisch denken, plannen en een positieve ondersteuning te zijn voor je kind en zijn/haar leraar.