Praten met je puber over alcohol: 4 tips van alcoholexperts

Laatst geüpdatet op oktober 13, 2023 by Redactie

Van ‘zo erg is alcohol niet, mam’ tot ‘van zijn ouders mag het wel!’. Je hebt het als ouder vast allemaal gehoord. Heb jij ook een puber in huis en kan je wel wat tips gebruiken om het gesprek over alcohol aan te gaan? Hersenwetenschapper Erik Scherder en alcoholexpert bij Trimbos Ninette van Hasselt geven je in dit artikel 4 tips om het gesprek met je puber aan te gaan.

Lees ook: Het geheim om kalm te blijven tijdens het opvoeden van een puber

Over de invloed van alcohol op de hersenen is de afgelopen jaren veel meer bekend geworden. Hersenwetenschapper Erik Scherder: “De hersenen van pubers zijn nog volop in ontwikkeling. De puberteit kan een leeftijd zijn van onzekerheden en je niet altijd fijn voelen. Als je dan eenmaal ervaren hebt dat alcohol die vervelende gevoelens doet afnemen, wil je het de volgende keer heel graag weer. Geen nare gevoelens meer hebben, is heel belonend. Alleen heb je steeds méér alcohol nodig om dat belonende gevoel te bereiken. Je neemt dus nog een of meerdere extra glaasjes. Stoppen met alcohol wordt dan steeds moeilijker, omdat de ontwenning extra nare gevoelens met zich meebrengt. En het gevaarlijke is dat de rem op het drinken van alcohol bij pubers nog kan ontbreken. Daar ligt een belangrijke rol voor de ouders. De ouders zijn de rem. We willen allemaal onze kinderen een zo goed mogelijke start in het leven geven, toch?”

1. Grenzen stellen helpt

Ninette van Hasselt, alcoholexpert bij het Trimbos Instituut: “De rem kan jij als ouder zijn door duidelijke grenzen te stellen en afspraken te maken over alcoholgebruik. Het is dan ook niet slim om je puber thuis een eerste keer alcohol te laten proeven. Ouders denken misschien ‘dan ben ik erbij om te kijken hoe mijn kind reageert’. Maar wat je dan eigenlijk doet, is de natuurlijke drempel weghalen om te gaan drinken. Hierdoor zullen ze ook eerder op andere plekken drinken. En drinken ze vaak meer.”

2. Creëer een goed moment

Praten met je puber over alcohol is belangrijk, maar hoe doe je dat? Van Hasselt: “Iedere puber is natuurlijk anders. De kunst is om een goed moment te creëren waarop jouw kind zelf vertelt wat hem/haar/hen bezighoudt. Over alcohol, maar ook over andere dingen die mogelijk spelen. Bij mij werkt bijvoorbeeld een ritje in de auto naar de woonboulevard. Dat is net lang genoeg om even niks anders te hoeven en tot een gesprek te komen. En je zit naast elkaar en hoeft elkaar niet per se aan te kijken. Toon ook vooral interesse in waar je puber mee bezig is en wat hij met zijn of haar vrienden doet.”

3. Boos worden werkt vaak averechts

Is het een keer misgegaan en komt je puber dronken thuis? Dan heb je al snel de neiging om boos te worden. “Laat je puber eerst de roes uitslapen en zeg dat jullie het er morgen over gaan hebben,” zegt Van Hasselt. “Probeer je kind vooral mee te nemen in waarom jij het belangrijk vindt. En leg uit dat je de grenzen stelt uit zorg voor je kind. Niet om vervelend te zijn. Denk samen na over manieren om te voorkomen dat het nog een keer mis gaat.”

4. Drink niet in het bijzijn van je kinderen

“Als je drinkt waar je kinderen bij zijn, op verjaardagen en ’s avonds bij het eten, dan associëren zij alcohol al snel met gezelligheid. En dat begint al wanneer je kinderen klein zijn,” zegt Van Hasselt. Scherder vult aan: “Als je toch een drankje wil doen, dan kan je dat beter doen wanneer je kinderen op bed zijn. Al kan je het ook heel erg gezellig hebben met een glas water of iets anders!”

De wereld van pubers

Hoe werkt het puberbrein eigenlijk? En wat is de invloed van alcohol op de hersenen? Hersenwetenschapper Erik Scherder neemt ouders mee in de ontwikkeling van het puberbrein. Alcoholexpert Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut geeft ouders belangrijke inzichten en praktische tips. Wanneer is het slim over alcohol te gaan praten? Wat doe je als andere ouders het wel oké vinden dat hun kinderen drinken? En is het verstandig om je puber thuis het eerste drankje te geven? De hosts van de avond zijn Saskia en Martine van het ouderplatform Tis Hier Geen Hotel.

Lees ook: 7 essentiële ingrediënten voor gezonde pubers

Meer nuttige informatie?

Meer tips over pubers en alcohol? Kijk de Nationale Ouderavond NIX18 terug op www.nix18.nl. Tijdens de avond zijn veel gestelde vragen van ouders beantwoord door de experts en krijg je een kijkje in de wereld van pubers