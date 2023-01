PrepDays: driedaags event voor ondernemers met strategisch advies en praktische tips

Laatst geüpdatet op januari 11, 2023 by Redactie

Op 12, 13 en 14 januari 2023 vindt online de vierde editie van PrepDays plaats. Tijdens het gratis driedaags event krijgen ondernemers strategisch advies en praktische tips over marketing, sales en het ondernemerschap. Maar liefst 30 topsprekers delen via video’s hun tips, tricks en alles wat een ondernemer moet weten om van 2023 een succesvol jaar te maken. Hans Klok vertelt dit jaar over zijn reis als ondernemer. Het event is een bron van inspiratie voor alle (startende) ondernemers, zzp’ers, Mkb’ers en marketeers.



Net als de vorige jaren organiseert Laura Hamer, oprichter van FunnelGuru, de PrepDays. Zij helpt al meer dan 20 jaar ondernemers succesvol te worden en te blijven met specialistische en bewezen succes genererende opleidingen en coaching programma’s. Het event wordt voor de vierde keer georganiseerd en wordt door de deelnemers ‘Het Netflix voor ondernemers’ genoemd.



Hamer vertelt: “Het doel van de PrepDays is om ondernemers zo veel mogelijk praktische adviezen te geven om te kunnen groeien. Iedere vakspecialist geeft antwoord op diverse vragen die ik aan hen stel. Dat zijn naast inhoudelijke soms ook kritische vragen. Zo vertelt een subsidiecoach over het STAP-budget. Uit het gesprek blijkt dat er ook nog vele andere subsidies voor kleine ondernemers zijn, waar hij ons graag op attendeert.” Alle sprekers delen naast hun adviezen in de interviews ook nog een cadeautje zoals whitepapers, adviesgesprekken of geven voor de kijkers interessante dingen weg.

Lees ook: Heb jij een ondernemersmentaliteit?

Speciale spreker: illusionist Hans Klok

Dit jaar introduceert het team van de PrepDays een hele speciale spreker: the worlds fastest illusionist Hans Klok. Waar de wereld hem ziet als illusionist is hij uiteraard ook ondernemer. Hoe heeft hij van zijn droom als jonge goochelaar het huidige wereldwijde imperium opgebouwd? Hoe heeft hij zoveel naamsbekendheid verworven en eenmaal aan de top … hoe blijft hij daar?



De PrepDays zijn voor alle ondernemers interessant. Ze krijgen advies over online marketing, ondernemersvaardigheden, het vergroten van hun naamsbekendheid en niet in de laatste plaats over klanten werven. Zo kan iedere ondernemer direct aan de slag.



Inschrijven kan gratis via www.prepdays.nl