Primark bestaat 15 jaar! Feitjes die je nog niet wist over de winkelketen

Primark bestaat alweer 15 jaar in Nederland. Het is dé plek voor modefanaten, koopjesjagers en degenen die gewoon dol zijn op een goede dosis stijl voor schappelijke prijsjes. Maar wist je dat er achter de hippe kledingrekken en schattige accessoires van Primark een hele wereld aan interessante weetjes schuilgaat?

De Nederlandse Primark Must-Haves

Je kunt niet om deze must-haves heen die Nederlanders in de afgelopen 15 jaar massaal hebben omarmd. Denk aan die geweldige onesies, waarvan de Nederlandse Primark-shopper duidelijk houdt met hun felle kleuren en gewaagde ontwerpen. En volgens Primark zijn het vooral de praktische én stijlvolle fietsbroekjes die als warme broodjes over de toonbank vliegen in ons fietsland. Oh, en de knusse snuddie? Dat is een combinatie van een deken en een trui die gewoon niet aan te slepen is – perfect voor de gezellige avonden thuis.

Did You Know?

• Primark was oorspronkelijk bekend als Penney’s, maar door uitbreiding buiten Ierland moesten ze hun naam veranderen naar Primark om verwarring met de Amerikaanse detailhandelaar JC Penney te voorkomen.



• Remember die Beauty and the Beast Chip Mok? Die was een regelrechte hit! Binnen een uur na de winkelopening waren ze na de release in 2017 uitverkocht in élke winkel, in elk land. Tienduizenden mokken vlogen in slechts één dag over de toonbank. En serieus, die mokken waren zo schattig – elk ervan was met de hand beschilderd.



• Wist je ook dat álle eigen merkcosmetica cruelty-free zijn? Elk beautyproduct is voorzien van het Leaping Bunny-logo, wat betekent dat ze door Cruelty Free International zijn goedgekeurd.



• Amsterdam heeft de grootste Primark winkel van ons land, met een winkeloppervlakte van meer dan 8000 vierkante meter. Dat is echt een paradijs voor shopaholics, toch?



• En laten we de diversiteit vieren! Zo’n 109 verschillende nationaliteiten werken bij Primark Nederland.



• Wist je dat duizenden Primark koffers de deur uitvliegen in de winkel in Amsterdam? Toeristen zijn er dol op, en eerlijk gezegd, wie kan ze dat kwalijk nemen?



• Oh, en de eeuwige discussie over de juiste uitspraak van Primark? Officieel is het Pr-EYE-Mark, maar hey, ze zijn cool genoeg om Pree-mark of Priemarkt te accepteren als het echt moet.

Primark is zoveel meer dan een winkel, het is een ware beleving vol met verrassingen en stijlvolle vondsten die je keer op keer versteld doen staan. Dus, volgende keer dat je daar bent voor die geweldige deals, onthoud dan deze leuke feitjes en vertel ze door aan je shopping buddies!