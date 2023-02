Prins Bernhard: Videoland’s eerste original royalty documentaire

Laatst geüpdatet op februari 9, 2023 by Redactie

Prins Bernhard. Voor velen was hij een charmante rokkenjager met de witte anjer in het knoopsgat, die toch vooral zijn positie misbruikte en daarmee herhaaldelijk de koninklijke familie in verlegenheid bracht. Maar wie was Prins Bernhard nou eigenlijk echt? Regisseur en Gouden Kalf winnaar Joost van Ginkel werpt met de eerste Videoland royalty documentaire nieuw licht op het ‘fenomeen Bernhard’. Met uniek en nooit eerder vertoond beeldmateriaal uit onder andere Bernhards privécollectie. Vriend en vijand komen in het drieluik aan het woord en doen opvallende en persoonlijke uitspraken over het turbulente leven van de prins. ‘Prins Bernhard’ is vanaf vrijdag 24 februari te zien bij Videoland.

Persoonlijke vrienden, historici, journalisten en biografen: niet eerder werd zoveel kennis van en persoonlijke ervaringen met Bernhard samengebracht. Het resultaat is een meeslepende, zinderende film, die de levenslust van de Prins weerspiegelt en daarbij scherp inzoomt op het soms ongrijpbare en fascinerende karakter van de Prins. Onder andere Maarten van Rossum, Gerard Aalders, Pieter Broertjes en Jan Tromp, Jutta Chorus, Jolande Withuis, Dik van der Meulen, Marc van der Linden en Dries van Agt komen aan het woord. Ook worden de buitenechtelijke kinderen van Prins Bernhard besproken en komt zijn nooit erkende dochter Mildred Zijlstra aan het woord.



Regisseur Joost van Ginkel: “Als filmmaker was het een bijzondere uitdaging om gedurende de vele interviews met Bernhard-kenners zijn karakter uit te diepen. Wat lastig is: mensen zijn ofwel vóór of tegen Bernhard. Zijn vrienden zullen de film wellicht te hard vinden, de critici vinden het wellicht te zacht. Het zij zo. Vaak is er weinig nuance; die heb ik proberen te zoeken om hem als mens te benaderen en samen met Annejet van der Zijl ook zijn achtergrond te duiden. Bernhard is in feite het ultieme hoofdpersonage voor een film; hij was charmant, maar had tegelijkertijd een rafelige, opportunistische, donkere kant. De scène waarin journalisten Pieter Broertjes en Jan Tromp terugkijken op hun geheime -postume- interviews met de Prins is wellicht de scène die de essentie van het karakter van Bernhard het meest blootlegt. Onder het genot van witte wijn wilde hij schoon schip maken terwijl hij postuum zijn familie verbluft en intens verdrietig achterliet.”



De documentaire kwam tot stand in nauwe samenwerking met Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, beeldredacteur Gerard Nijssen en biografe/schrijver Annejet van der Zijl, die promoveerde op haar onderzoek naar Prins Bernhard en zij won hiervoor de M.J. Brusseprijs voor het beste journalistieke boek.



Schrijver Annejet van der Zijl: “Wat me aansprak aan dit project is dat Joost zo’n oprechte poging doet Bernhard als mens te duiden. Wie was hij nu eigenlijk? Wat bewoog hem? Net als destijds met mijn boek heb ik me ook dit keer geen moment met hem verveeld. Hij had een zeer aanstekelijke charme – iets wat de film uitstekend laat zien – en daarnaast was hij een man van extremen. Hij was in staat tot grote loyaliteit, maar ook tot het tegengestelde. We hebben allemaal wel onze karakterologische tegenstellingen, maar bij hem was de bandbreedte zo groot: misschien dat we daarom nooit over hem uitgepraat raken.”



De documentaire ‘Prins Bernhard’ werd geregisseerd door Joost van Ginkel en geproduceerd door SimpelZodiak. Vanaf vrijdag 24 februari is ‘Prins Bernhard’ exclusief te zien bij Videoland.