Privacy in de ochtend? Zo zorg je ervoor!

Laatst geüpdatet op november 16, 2023 by Redactie

Woon je met meerdere mensen in een huis en wil je niet dat iedereen je in lingerie ziet? Of wil je rustig wakker worden zonder dat de buren hiervan mee kunnen genieten? Dan heb je baat bij privacy in de ochtend. Ondanks dat veel vrouwen hiervan houden, is het allesbehalve vanzelfsprekend. Daarom helpen wij je in deze tekst om voor meer privacy in de ochtend te zorgen.

Laat de raambekleding nog even dicht zitten

In vrijwel iedere woning hangt raambekleding voor de ramen. Niet gek, want dit draagt bij aan je privacy. Als de raambekleding gesloten is, kun je van buiten – als het goed is – niet meer naar binnen kijken. Ben je gesteld op je privacy? Open dan niet direct de gordijnen of jaloezieën als je ’s ochtends wakker wordt. Je kunt zo lekker je gang gaan zonder dat je bang hoeft te zijn dat buren of passanten mee kunnen genieten.

Zet geen felle lampen aan

Als het buiten nog donker of schemerig is, is de kans groot dat je binnen een lamp aandoet. Je ziet zo immers een stuk beter wat je doet. Toch is het niet altijd verstandig om ’s ochtends een felle lamp aan te doen. Doe dit zeker niet als je vitrage voor de ramen hebt hangen. Mensen kunnen immers bij je naar binnen kijken als het buiten nog donker is of schemert en er in huis licht brandt. Met jaloezieën en/of overgordijnen hoef jij je hier meestal geen zorgen over te maken. Als je deze raambekleding dicht laat zitten en een lamp aandoet, kunnen mensen doorgaans niet zien wat je aan het doen bent.

Bedek je lichaam

Slaap je naakt of in lingerie? Dan loop je ’s ochtends misschien zonder na te denken naar de badkamer om een douche te pakken. Als je met meerdere mensen in een huis woont, is de kans aanwezig dat je onderweg naar de badkamer iemand tegenkomt. Om te voorkomen dat iemand jou in je nakie of lingerie ziet, bedek jij je lichaam voordat je de slaapkamer verlaat. Hier kun je onder meer een slipdress voor gebruiken. Er zijn overigens ook vrouwen die in dit jurkje slapen.



Niet iedere vrouw voelt zich comfortabel in een slipdress. Geldt dit ook voor jou? Geen paniek, want er zijn nog genoeg andere manieren waarop jij je lichaam kunt bedekken in de ochtend. Zo kun je bijvoorbeeld een ochtendjas dames aantrekken nadat je uit bed bent gestapt. Je steekt hier simpelweg je armen doorheen en knoopt de band om je middel dicht, waarna je lichaam voor een groot deel bedekt is.

Plan je ochtendroutines

Wie gesteld is op zijn privacy in de ochtend, doet er goed aan zijn ochtendroutines te plannen. Dit is zeker handig als je met meerdere mensen in een huis woont. Kies er bijvoorbeeld voor om te douchen op een tijdstip dat je huisgenoten nog op één oor liggen. Je kunt dan vaak rustig je gang gaan zonder dat je bang hoeft te zijn dat je privacy in het geding komt.