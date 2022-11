Proef de magie bij de kerstmarkten in Tsjechië

Laatst geüpdatet op november 16, 2022 by Redactie

Twinkelende lichtjes, de zoete geur van glühwein en kerstmelodieën op iedere hoek. Laat je betoveren door de kerstsfeer op de kerstmarkten in Tsjechië. Vanaf eind november tot het nieuwe jaar zijn de stadscentra in het hele land versierd met kerstdecoratie en staan er kraampjes. Koop originele handgemaakte cadeaus, bewonder de producten van bekwame ambachtslieden, geniet van talrijke concerten en warm jezelf op met een kop punch, glühwein of warme mede. Krijg dat onvervalste kerstgevoel in een van deze zes Tsjechische steden.

1. Praag

Datum: 26 november-6 januari

Praag is een geweldige bestemming voor een winterse stedentrip. Slenter door de straten die verlicht zijn met lampjes en kerstversiering en bewonder de stad gehuld in kerstsfeer vanaf een van de vele uitkijkpunten. Op het Oude Stadsplein bevindt zich de grootste kerstmarkt van het land. Tientallen kraampjes, een kerststal en een metershoge kerstboom sieren het plein. Het startsein van de opening van de kerstmarkt gaat gepaard met concerten, optredens en het verlichten van de kerstboom. Ook op andere locaties in Praag zijn gezellige kerstmarkten, zoals bij de Praagse Burcht, het Wenceslausplein en Náměstí Míru in de wijk Vinohrady. De kerstmarkten in Praag zijn vaak een week na nieuwjaar open, zodat je ook in het nieuwe jaar nog kan genieten van de magie van de kerstmarkten.

2. Pilsen

Datum: 23 november-23 december

Op centrale plein in Pilsen, de culturele en industriële metropool van West-Bohemen, word je vanaf 23 november verwelkomd door tientallen standhouders. Op de kerstmarkt vind je prachtige souvenirs, waaronder veel handgemaakte producten: Peperkoek, wollen sokken, houten speelgoed of kerstversieringen gemaakt van Boheems glas. Opwarmen kan bij een van de vele cafés in de stad.



Tijdens de advent zijn er in Pilsen speciale begeleide adventstochten in het centrum. Ze nemen bezoekers mee door de geschiedenis van Kerstmis en de regionale kerstgebruiken en -tradities. De gotische Sint-Bartholomeuskathedraal is het belangrijkste heiligdom in de stad, en naast de reguliere kerkdiensten gedurende het adventseizoen, zijn er concerten en er is een kerststal te zien. De kathedraaltoren biedt een interessant uitzicht over de stad die volop versierd is met kerstverlichting.

3. České Budějovice

Datum: 18 november-31 december

De stad České Budějovice in Zuid-Bohemen maakt zich in november klaar voor de kerst. Het is een van de eerste kerstmarkten die opent in Tsjechië. Op het vierkante barokke plein in het stadcentrum is een uitgebreide kerstmarkt en een ijsbaan die de fontein van Samson omringt. Tot het einde van het jaar genieten bezoekers van kerstliederen, eindeloze lekkernijen en kraampjes met verschillende kerstproducten en cadeaus. De geur van de trdelník hangt er in de lucht, maar ook worstjes, mede en andere warme dranken worden verkocht. Een kerststal met levende dieren maakt advent in České Budějovice compleet.

4. Liberec

Datum: 30 november-23 december

De kerstmarkt in de Noord-Boheemse stad Liberec wordt traditioneel gehouden voor het stadhuis van Liberec op het historische Dr. Edvard Beneš-plein. Het plein en de omliggende straten zijn vrolijk verlicht en voorzien van prachtige kerstdecoratie. Vanuit het adventsrad aanschouw je het best de kerstmagie van Liberec. Op de markt met houten kraampjes kunnen bezoekers regionale specialiteiten, handwerk en kerstdecoratie kopen. De handgeblazen kerstballen mogen daarbij niet ontbreken. Noord-Bohemen heeft een lange geschiedenis wat betreft glasblazen. Nog steeds worden in de omgeving van Liberec glazen kerstballen geblazen, gegraveerd en beschilderd. Aanschouw deze bijzondere ambacht in de glasblazerij Novosad in Harrachov of maak je eigen kerstdecoratie van glazen kralen in de glasfabriek van Rautis.

5. Brno

Datum: 25 november-23 december

Advent in Brno gaat gepaard met een rijk gevuld cultureel programma. Op het Vrijheidsplein is er elke dag een ander muzikaal of cultureel optreden. Kinderen genieten op het Dominicaanse Plein van een houten kerststal en de kinderboerderij. Schaatsen bij het Moravische Plein is een typische winterervaring in Brno. In de tweede grootste stad van Tsjechië mag de kersttram niet ontbreken. Deze verlichte tram vrolijkt iedere reiziger op.



De kerstmarkten in Brno zijn te vinden op het Vrijheidsplein, de Koolmarkt, het Moravische plein en de Radnická-straat. Handwerk, regionale producten uit Zuid-Moravië, verschillende zoete lekkernijen, varkensvleesspecialiteiten en glühwein zijn een kleine greep van wat je er allemaal kunt vinden. De originele kerstdrank van Brno is Turbomošt. De warme appelcider uit de rood-witte mok is al jaren een succes.

6. Olomouc

Datum: 18 november-23 december

In Moravië, in het oosten van Tsjechië, is Olomouc een “onverwachte schat”. De charme van de geplaveide straatjes en het prachtige culturele erfgoed zorgen voor een magische sfeer tijdens advent. Het centrale plein van Olomouc, waar de beroemde Zuil van de Heilige Drie-eenheid staat, komt midden november tot leven. Er zijn tientallen standjes met regionale producten en ambachtelijke demonstraties, evenals versnaperingen en smakelijke regionale specialiteiten. Op elke kerstmarkt in Tsjechië kun je genieten van verschillende warme dranken, maar nergens zo veel als in Olomouc. Wie naar “punch town” op het Bovenplein gaat, kan genieten van punch met verschillende kruiden. Zoet of bitter, met rum, kersenbrandewijn of sinaasappel. Dit drankje kan je in Olomouc in al zijn vormen proeven. Een openluchtijsbaan, live art-shows en concerten zorgen ervoor dat Olomouc nog meer in kerstsfeer wordt ondergedompeld.

