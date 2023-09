Proef de toekomst met Coca-Cola’s nieuwe limited-edition smaak gemaakt met AI

Stel je voor: het jaar 3000. Hoe ziet dat eruit? Welke kleding dragen we? Is AI inmiddels onze personal assistant? En hoe smaakt een ijskoude Coca-Cola Zero Sugar? Dankzij Coca-Cola Creations kun je alvast een voorproefje krijgen van de toekomst. Maak kennis met de limited-edition Coca-Cola 3000 Zero Sugar, een drankje dat niet alleen de smaakpapillen prikkelt, maar je ook meeneemt naar een futuristische wereld. De nieuwste Creation van Coca-Cola is ontwikkeld met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). In Nederland wordt dit de tweede keer dat Coca-Cola een speciale variant binnen het Coke Creations assortiment introduceert.

Smaakbepaler

De smaak van Coca-Cola 3000 Zero Sugar is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen menselijke creativiteit en kunstmatige intelligentie (AI). De smaak is geïnspireerd op de visie van mensen op het jaar 3000 en is vervolgens vertaald naar een werkelijke smaakervaring die perfect past bij de smaakpapillen van de toekomstige generaties.

‘He said, I’ve been to the year 3000’

Maar dat is niet alles. Als je het blikje scant, word je meegenomen naar de Creations Hub, waar je door de speciale 3000 AI-lens een blik kunt werpen op hoe onze wereld er in het jaar 3000 mogelijk uitziet. Het is alsof je een glimp opvangt van de toekomst zelf.

Een visuele eyecatcher

Een van de meest opmerkelijke kenmerken van Coca-Cola 3000 Zero Sugar is het feit dat het is gecreëerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). In de toekomst zal AI niet alleen een persoonlijke assistent zijn, maar ook een creatieve kunstenaar. Met de geavanceerde technologie heeft Coca-Cola AI ingezet om de verpakking van de Coca-Cola 3000 Zero Sugar te ontwerpen. Het blikje kent een futuristisch design met lichte, optimistische kleuren en vormen dat transformeert en verandert. Hiermee brengt deze eyecatcher een prachtige toekomst in beeld.



De exclusieve Coca-Cola 3000 Zero Sugar (250ml blik) variant is vanaf nu een gelimiteerde periode te verkrijgen in de supermarkt.