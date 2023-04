Proef de wereldkeuken: Shell x twee-sterrenchef Soenil Bahadoer

In navolging van de Hollandse helden komt Shell dit jaar met het thema ‘Proef de wereldkeuken’. Ieder kwartaal introduceert Shell een nieuw thema-assortiment geïnspireerd door wereldse smaken. Dit kwartaal ligt de focus op de Surinaamse en Indiase keuken en gaat Shell een tijdelijke samenwerking aan met Soenil Bahadoer, chefkok en eigenaar van restaurant De Lindehof met twee Michelinsterren. De specials die Soenil ontwikkeld heeft, zijn vanaf vandaag beschikbaar bij alle Shell-stations met een bakkerij in Nederland.

Assortiment vol met wereldse smaken

Voor deze samenwerking heeft Soenil de receptuur van de bara kip en roti ontwikkeld. Naast de specials van Soenil nemen we ook andere producten tijdelijk op in ons assortiment. Denk hierbij aan spekkoek, spicy tikka masala bun, ginger latte, dirty chai latte en heerlijke tropische sapjes. “Met de introductie van ‘Proef de wereldkeuken’ willen wij onze gasten een wisselend assortiment bieden en onderscheidend blijven in de markt. Op deze manier laten we onze gasten kennismaken met smaken van over de hele wereld”, aldus Kees van Wezel, Head of Foodservice Benelux & France bij Shell Retail. De producten zijn van 12 april t/m 11 juli 2023 verkrijgbaar bij Shell-stations met een bakkerij.

Soenil on the road

Als kers op de taart gaat Soenil Bahadoer met een foodtruck het land door om gasten kennis te laten maken met de bara kip. Op donderdag 20 april kunnen gasten het broodje gratis proeven (op = op) bij Shell-station Haarrijn aan de A2 (van 11:00 tot 12:30 uur) of Shell-station de Andel aan de A12 (van 13:00 tot 14:30 uur). Bovendien geeft Soenil ook nog leuke prijzen weg. Gasten maken kans op een kookboek genaamd ‘Spicy Chef’ of een lunch- of dinerbon bij restaurant De Lindehof t.w.v. € 400,-. Soenil Bahadoer: “Ik wil gasten van Shell graag kennis laten maken met de Surinaamse en Indiase keuken. Het gebruik van verschillende smaken leerde ik al op jonge leeftijd van mijn moeder. Die wereldse smaken proef je terug in de bara kip”.