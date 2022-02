Profileren kun je leren: 3 tips om op te vallen tijdens het solliciteren

Droom je ervan om dit jaar aan een nieuwe baan te beginnen? Je bent niet de enige! Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat bijna twee derde (58%) van de Nederlandse werknemers overweegt om in 2022 van baan te switchen. Maar hoe zorg je ervoor dat je écht opvalt tijdens je sollicitatie?

Uit het LinkedIn-onderzoek blijkt dat met name veel jonge mensen toe zijn aan een nieuwe of -vervolgstap in hun carrière: maar liefst tweederde! Dit is hét uitgelezen moment om in actie te komen. De arbeidsmarkt is namelijk krap. Dat betekent dat er meer vacatures zijn dan dat er mensen werk zoeken. Hieronder enkele tips om jezelf optimaal te profileren tijdens het solliciteren:

9 seconden

“Een cv heeft maar één doel en dat is het gevoel oproepen van: ‘Die willen we spreken’. Vraag HR-medewerkers of recruiters hoe zij cv’s lezen en dan zeggen zij meestal: “Ik lees er zoveel, ik scan ze in 9 seconden!”. Richt je cv dus in op de haastige lezer en maak handig gebruik van vetgedrukte subkopjes en opvallende cijfers”, aldus sollicitatie-expert Aaltje Vincent. Op LinkedIn zoeken recruiters met name op functietitels en relevante trefwoorden voor de baan. Zorg dus dat deze altijd aanwezig zijn, ook als je in between jobs zit! Wil je snel een eerste persoonlijke indruk geven? Dat kan via LinkedIn Cover Story: een functie waarbij je jezelf kort kan voorstellen in een video die gekoppeld zit aan je profielfoto.

Show your skills

Waar alleen opleiding en ervaring vroeger bepalend waren om uitgenodigd te worden voor een gesprek, zijn skills minstens zo belangrijk geworden. Zorg dus dat je inzichtelijk maakt welke skills jij in huis hebt. LinkedIn biedt skills assessments aan die hierbij kunnen helpen. Is het duidelijk wat jouw vaardigheden zijn, vul deze dan in op je LinkedIn-profiel. Aaltje Vincent is hier duidelijk in: “Vul ze alle 50 in, ja, alle 50! Dat zorgt voor meer vacature-matches en een betere vindbaarheid voor recruiters.”

#OpenToWork

Op je LinkedIn profiel kun je aangeven dat je open staat voor een nieuwe uitdaging via de Open Candidates-functie. Mag de hele wereld weten dat je op zoek bent? Gebruik dan de #OpenToWork-button! Members die deze button gebruiken, ontvangen gemiddeld 40% meer InMails van recruiters en hebben 20% meer kans om berichten vanuit hun LinkedIn-community te ontvangen.

Ben je nieuwsgierig waar momenteel de beste kansen liggen? LinkedIn analyseerde voor werkzoekenden miljoenen vacatures op het platform, wat resulteert in de top 10 snelst groeiende banen in Nederland. Banen in de transport, logistiek en IT domineren de lijst:

Expediteur

Machine Learning Engineer

Engineer Robotica

Verantwoordelijke Business Development

Data Engineer

Studie Adviseur

Privacy Medewerker

Analist Business Operations

Import/export Specialist

Software account executive