Programma: 15e editie van FASHIONCLASH Festival

Laatst geüpdatet op november 3, 2023 by Redactie

De 15e editie van het internationale FASHIONCLASH Festival vindt plaats van 17 – 19 november 2023 in Maastricht. Tijdens dit driedaagse festival krijgt een nieuwe generatie ontwerpers en podiumkunstenaars uit binnen en buitenland de kans om hun werk te tonen aan een breed (inter)nationaal publiek. Het programma met tentoonstelling, performances, talks, workshops en fashion filmvertoningen toont projecten die de hedendaagse modecultuur onderzoeken, contextualiseren en vieren. Tijdens het festival is het werk te zien van meer dan 100 ontwerpers, kunstenaars en makers uit meer dan 30 verschillende landen.

FASHIONCLASH Festival staat in het teken van het ontdekken, stimuleren en mede vormgeven van de huidige ontwikkelingen in de mode en de samenleving en het ontsluiten van deze ontwikkelingen voor een breed publiek. Deelnemers van het festival behoren tot een generatie ontwerpers en kunstenaars die de grenzen van hun discipline onderzoeken en bevragen. Met hun werken begeven ze zich tussen de transdisciplinaire domeinen mode, social design en beeldende kunst.

Het meerstemmige programma is een samengestelde selectie uit de ingediende voorstellen via open oproepen, co-creatie en door FASHIONCLASH zelf geïnitieerde projecten die in coproductie met verschillende organisaties ontwikkeld. Voor FASHIONCLASH is het jaarlijks terugkerende festival een vehikel om in het najaar resultaten van alle projecten en talentontwikkelingstrajecten van het jaarprogramma te ontsluiten.

Het programma bestaat uit:

The Clash House, performance programma

Fashion Film Program, met awards en première THE LEAP, EEN FASHIONCLASH filmproductie powered by Meester Koetsier Foundation

New Fashion Narratives tentoonstelling bij Bureau Europa

Fashion Makes Sense programma bij Centre Céramique met workshops en presentaties van projecten zoals Campagne Project, The Hooooooodie Project, Who cares what you wear? etc.

Fashion Makes Sense Talk, zondag bij Centre Céramique

Afterparty, met een participatief performances programma

Fashion Film Program, Lumière Cinema, met selectie van 41 korte fashion films

Expositie in de tuin van Marres

Limestone Books x Warehouse pop-up shop and talk

OUR SHIFT installatie bij The Green Elephant

S.A.C (Rechtstraat 80), pop-up expo, shop

DOMINIK expositie, de Meldkamer @ Brandweerkantine

PROGRAMMA UITGELICHT

New Fashion Narratives in co-creatie met 5 modemakers

Voor het tentoonstellingsprogramma van dit jaar werden vijf modemakers door FASHIONCLASH uitgenodigd om een ​​curatorenteam te vormen en samen te werken aan het concept voor de tentoonstelling New Fashion Narratives die tijdens het festival bij Bureau Europa zal worden gepresenteerd. Ze begonnen het curatoriële proces met een Residency Week in Maastricht in april 2023, maar besloten het over een andere boeg te gooien: in plaats van alle aandacht te richten op het eindproduct, benadrukken ze liever de diversiteit aan creatieve benaderingen die vaak worden weggestopt als ‘proces’: “We zijn geïnteresseerd in wat zelden bekend wordt gemaakt aan het publiek.” Uiteindelijk selecteerden zij in samenspraak met FASHIONCLAH 22 deelnemers voor deze tentoonstelling.

How would (re)sources from the past, act in the present and create context for the future?

“Wat gebeurt er tijdens het creatieproces? Welke soorten creatieve referenties worden gebruikt en gaan verloren? Wat zijn de verschillende samenwerkingen die nodig zijn om iemands uiteindelijke visie tot leven te laten komen? We willen onderzoeken hoe multi-auteurschap wordt gerepresenteerd in de mode en hoe nieuwe perspectieven kunnen worden ontsloten door in te zoomen op de creatieve processen.”

Curatoren zijn: Enzo Aïtkaci, Chinouk Filique, Jonathan Ho, Lotte de Jager en Boris Kollar.

The CLASH House

Het CLASH House is een showcase- en ontwikkelingsprogramma voor ontwerpers die zich richten op cross-overs tussen mode en andere kunstdisciplines – met name podiumkunsten. Deze ontwerpers onderzoeken alternatieve manieren om mode te maken en te presenteren. Deelnemers van The CLASH House krijgen een coaching traject waarin ze worden ondersteund door theatermaker Giovanni Brand en danser en choreograaf Laisvie Andrea Ochoa Gaevska. Het doel van het traject is om de ontwerpers te stimuleren om te experimenteren met presentatievormen en zo bij te dragen aan de vernieuwing van het vakgebied en een unieke ervaring voor het publiek te creëren. Het CLASH House wordt gepresenteerd door Ariah Lester.

Fashion Film Programma

Fashion film (korte modefilm) is een inmiddels niet weg te denken format geworden waarin ontwerpers en merken hun ethiek en esthetiek presenteren. In dit multimediale tijdperk is de fashion film groeiende manier geworden om een ​​verhaal vast te leggen en een breed publiek te bereiken via online platforms en media. Het programma bestaat een selectie van 41 films uit van verschillende landen in de wereld en toont zo een zeer divers en rijk beeld van perspectieven, disciplines, culturen en verhalen.



Het programma wordt vertoond op zaterdag en zondag bij Lumiere Cinema. Op vrijdagavond vindt de presentatie van de vijf finalisten en wordt de FASHIONCLASH Festival 2023 Fashion Film Award uitgereikt door de jury bestaande uit Mira Postolache, Sam Bassett, Odunayo Ojo, Sofia Tchkonia en Marcel Schlutt. Kaltblut Magazine zal ook een prijs uitreiken.

Première korte film The Leap

Het filmprogramma bestaat verder uit een ontwikkeltraject mede mogelijk gemaakt door Meester Koetsier Foundation. The Leap is een eigen productie van FASHIONCLASH en is een film van 5 makers die de onder begeleiding van FASHIONCLASH en filmmaker Daniel van Hauten een film hebben gemaakt.

Fashion Makes Sense, participatie programma @ Centre Céramique

Fashion Makes Sense het doorlopende participatieprogramma van FASHIONCLASH van waaruit projecten worden ontwikkeld gericht op social design, inclusie, educatie en in samenwerking tussen professionals en semi-professionals/amateurs, met name betrekken van jongeren. Tijdens het festival worden de resultaten van een aantal participatieprojecten gepresenteerd zoals de finissage van ‘THE HOOOOOOODIE PROJECT’ en de expositie van Campagne Project. Verder zijn er workshops en staat Who cares what you wear? op het programma, een interactieve theatervoorstelling voor jongeren over mode en duurzaamheid, ontwikkeld i.s.m. theatermaker Mayke Roels. Op zondagmiddag 19 november vindt hier de Fashion Makes Sense Talk plaats gemodereerd door Chanel Trapman (MUMSTER). Zij gaat in gesprek met een aantal makers over het proces en ervaring van deze bijzondere projecten.

En er is nog meer

Gedurende het festival weekend zijn er een aantal doorlopende en gratis toegankelijke activiteiten zoals de expositie in de tuin van Marres met werk van André Konings, Roumans, UGO WOATZI en TIM VAN DER PLAS. Bij The Green Elephant is er een installatie van OUR SHIFT. Limestone Books organiseert in samenwerking met Warehouse een pop-up rond mode en publicaties en op zaterdag organiseren zij een talk met makers Anouk Beckers, Iris de Leeuw en Muslin Brothers.

Campagne Project in co-creatie met jongeren

FASHIONCLASH zet zich actief in voor het betrekken van diverse doelgroepen, met name jongeren, door gedurende het jaar allerlei activiteiten te organiseren. Dit jaar is het festival campagne geheel in co-creatie met jongeren ontwikkeld, van outfits tot aan de styling en performance hebben meer dan 40 jongeren in de leeftijd van 8 tot 37 jaar deelgenomen aan het project.



Tussen vrijdag 14 april en zaterdag 27 mei 2023 had FASHIONCLASH een Pop-Up Atelier ingericht in samenwerking met Centre Céramique in Maastricht. Verschillende ontwerpers hebben de modemaak workshops begeleidt. Fotografe Laura Knipsael en videomaker Steve Iseger hebben de jongeren begeleidt in de foto en videoproductie. Het resultaat bestaande uit een collectie van outfits, een serie foto’s en een fashion film is gebruikt voor het officiele festival campagne en is tijdens het festival geëxposeerd op de derde verdieping bij Centre Ceramique.

FASHIONCLASH Festival is voor iedereen toegankelijk middels kaartverkoop en er zijn ook veen aantal gratis te bezoeken activiteiten. Meer informatie over het programma, deelnemers en kaartverkoop: www.fashionclash.nl