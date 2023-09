Programma Cinekid Festival 2023

Laatst geüpdatet op september 28, 2023 by Redactie

Op zondag 15 oktober opent de 37ste editie van Cinekid Festival in Pathé Amsterdam Noord met de wereldpremière van Jippie No More!; een Nederlandse familiefilm over liefde en verbintenis van regisseur Margien Rogaar en scenarist Fiona van Heemstra. Op het festival worden er vele premières van (inter)nationale films en series vertoond, waaronder die van de jeugdfilm Dancing Queen en de wereldpremière van de serie Saïd & Anna. Met het thema van dit jaar ‘Is dit echt?’ nodigt Cinekid Festival haar jonge bezoekers uit om aan de hand van het programma de grens tussen echt en nep te onderzoeken. In het Cinekid MediaLab kunnen zij door middel van kunst, media en technologie experimenteren met de invloed van artificiële intelligentie (AI). Daarnaast zijn er ook workshops, masterclasses en andere activiteiten. Ter ere van Disney 100 jaar is Deanna Marsigliese, Animation Art Director bij Pixar Animation Studios, eregast van het festival. Op 26 oktober geeft zij een masterclass voor kinderen in Character Design en is er een speciale vertoning van animatiefilms onder de naam Disney Shorts. De kaartverkoop start vandaag.



Heleen Rouw, directeur Cinekid: “Ook dit jaar daagt het uitgebreide programma onze bezoekers uit met herkenbare en prikkelende verhalen. Dit doen we met liveaction films, zoals het swingende Dancing Queen, maar ook met animatiefilms die toegankelijk en eigentijds zijn. Denk aan Linda wil Kip! en Robot Dreams. Het thema ‘Is dit echt?’ weeft zich verder als een rode draad door de programmering heen: van AI-kunstinstallaties in het Cinekid MediaLab tot het vertonen van Disney Shorts ter ere van Disney 100 jaar. Cinekid Festival is ook deze editie een plek die de nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen probeert te prikkelen.”

Programma films en series

Cinekid Festival vertoont dit jaar een selectie van 30 speelfilms en 87 korte films uit maar liefst 37 landen. Uit Noorwegen is de film Dancing Queen van regisseur Aurora Langaas Gossé te zien, over een verliefde tiener die met een danswedstrijd zelftwijfel bestrijdt. Voor de allerkleinsten is de wereldpremière van de serie Saïd & Anna van regisseur Hilt Lochten te zien. Twee beste vrienden beleven hier dagelijks avonturen in de repair shop van Saïd’s ouders. Om aandacht te vragen voor verduurzaming is er na de vertoning een speciale ‘repair shop’ pop-up waar kinderen hun speelgoed kunnen laten repareren. De spannende film Zeevonk, ontwikkeld binnen Cinekid for Professionals en winnaar van de Beste Kinderfilm op BUFF International Film Festival, gaat ook in première. Zeevonk is gebaseerd op het werkelijke levensverhaal van de regisseur Domien Huyghe en zijn zus scenarist Wendy Huyghe. Ook is Hoofdzaken terug. Deze editie met een speciale aflevering die terugblikt naar kinderen die vijf jaar geleden zijn geknipt door kapper Marko en toen in vertrouwen over hun problemen vertelden.

Programma Cinekid MediaLab

In het Cinekid MediaLab staat het overkoepelende thema ‘Is dit echt?’ centraal. Jonge bezoekers leren hier om AI niet alleen als bondgenoot te zien, maar ook wat de impact van nieuwe concepten zoals deepfake video’s, 3D-captions en fake nieuws is. In de VR-installatie The Imaginary Friend, genomineerd voor een Gouden Kalf voor Beste Culturele Digitale Productie 2023, van producent Steye Hallema verliest de achtjarige Daniël zijn moeder. Door het verdriet kan hij realiteit niet onderscheiden van fantasie. Met een combinatie van de nieuwste ontwikkelingen in VR, volumetrische video, live performance en 3D, wordt de bezoeker meegenomen in de kleurrijke fantasiewereld van Daniël en wordt zijn proces van rouw en verlies inzichtelijk gemaakt. Ontdek ook de Real-Time Fake News Game Show van de Vlaamse kunstenaar Dries Depoorter en het universum van Eggscape. Via een XR-headset wordt de game Eggscape gespeeld. De allerjongste bezoekers zijn welkom in het Cinekid MiniLab, waar geëxperimenteerd wordt met AI in de geanimeerde wereld van de Mixoloog van Studio APVIS.

Disney 100 jaar

Donderdag 26 oktober staat in het teken van Disney. Ter ere van het 100-jarig bestaan is Deanna Marsigliese, Animation Art Director bij Pixar Animation Studios, aanwezig als eregast op het Cinekid Festival. Ze bedacht en ontwierp onder andere hoofdpersonen voor de films Soul, Toy Story 4, Incredibles 2 en Inside Out. Tijdens de masterclass Character Design deelt Marsigliese haar kennis en kunde met kinderen. Verder is ze ook aanwezig bij de speciale vertoning van de Disney Shorts, een compilatie van korte Walt Disney animatiefilms.



Benieuwd naar het gehele film- en activiteitenprogramma en de kaartverkoop? Ga naar cinekid.nl.