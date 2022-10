Programma Cinekid, ’s Werelds grootste kinderfilmfestival, bekend

Op woensdag 12 oktober wordt de 36ste editie van Cinekid Festival in Amsterdam-Noord geopend met de wereldpremière van de Nederlandse film Totem. Een film van regisseur Sander Burger. Tijdens Cinekid Festival worden van 15 – 30 oktober premières van (inter)nationale films en series vertoond. Zoals de animatiefilm Knor en Koning Worst, van de regisseur Mascha Halberstad en de exclusieve voorvertoning van de film Matties van regisseur Ineke Houtman. Dagelijks zijn er naast films ook masterclasses, workshops en tal van activiteiten. In het MediaLab gaan kinderen op ontdekkingsreis in een wereld vol games, apps, VR en andere digitale werken. Vanaf 16 oktober is er een speciaal programma om het oeuvre van schrijver en producent Burny Bos te vieren, bekend van onder andere de speelfilms Brammetje Baas, Pluk van de Petteflet en Minoes.



Heleen Rouw, directeur Cinekid: “Cinekid is al 36 jaar dé plek waar kinderen de ogen worden geopend naar zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Cinekid verbindt kinderen met elkaar door ze te vermaken en verwonderen met films en series. Dit draagt bij aan hun ontwikkeling tot zelfstandige, bewuste en weldenkende wereldburgers. Ik nodig iedereen, jong en oud, uit om samen Cinekid Festival te ervaren.”

Matties, Knor en Himalayabloemen

Het programma is dit jaar ook weer verrassend, divers en inclusief. Met meer dan 40 lange films, 89 korte films uit maar liefst 54 verschillende landen. Uit Nederland is de animatiefilm Knor van regisseur Mascha Halberstad te zien, tevens ingezonden voor de Oscar voor de beste lange animatiefilm. De eerste stop motion in Nederland van deze lengte. De film Matties van regisseur Ineke Houtman wordt vertoond en gaat over Ilias die zijn vriend verliest door een vergismoord. De film is in december te zien bij de NPO. Voor de jongsten is er de vrolijke Belgisch/Franse animatiefilm genaamd ‘Yuku en de Himalayabloem’ van regisseurs Rémi Durin, Arnaud Demuynck waar ze met de liedjes mee kunnen zingen. Verder gaat de Dikke Data Show in première met de aanwezige nieuwe presentator en online maker Quinty Misiedjan (Quinsding). Deze show gaat over TikTok, crypto, chips, viraal gaan op het internet en meer. De serie Kofi’s Tori; een vlog van een 14-jarige over slavernij beleefd de première van de eerste twee afleveringen. En ook de internationale bekroonde Zweedse film Comedy Queen; een verhaal over een meisje met jong ouderverlies die standup-komiek wil worden, is te zien op het festival.

Beleef nieuwe werelden in het MediaLab met VR, AR, games en apps

In het Cinekid MediaLab, waar de relatie tussen mens en natuur centraal staat, gaan kinderen actief aan de slag gaan met AR en VR, het maken van digitale kunstwerken en virtuele games. Kijk door de ogen van de zesjarige orka Kiki met behulp van de technologie Critical Distance, van Vision3 en Vulcan. De nieuwste holografische technologie. Ontdek de mogelijkheden van virtuele mode in de interactieve installatie The Meta Morph, ontwikkeld door AR-pionier Sander Veenhof en Zoe Reddy, in opdracht van Cinekid. De installatie gaat over identiteit, de wisselwerking tussen de fysieke en de digitale wereld en onderzoekt digitale mode als een nieuwe vorm van expressie.

Ode aan kinderfilmmaker Burny Bos

Vanaf zondag 16 oktober is er een speciaal programma om het oeuvre van schrijver en producent Burny Bos te vieren. De eigenzinnige bedenker van de Ko de Boswachtershow, opstarter van Villa Achterwerk en oprichter van productiemaatschappij Bosbros is ziek en wordt niet meer beter. Reden voor Cinekid om samen met hem en Bosbros zijn werk te vieren tijdens de 36ste editie van het festival. Het programma wordt afgetrapt met een vertoning van Pluk van de Petteflet, gevolgd door andere klassiekers zoals Knofje, Brammetje Baas, Het Zakmes en Minoes. Pluk van de Petteflet zal tijdens de herfstvakantie bij alle Cinekid festivallocaties door heel Nederland te zien zijn. De hoofdrolspeler van de film, Yanieck Devy, zal bij de speciale voorstellig op zondag 16 oktober in Amsterdam aanwezig zijn.



Burny Bos: “Ik ben blij en trots dat het rijke oeuvre van productiehuis Bosbros, waar zoveel talentvolle makers een bijdrage aan hebben geleverd, nu dankzij Cinekid voor een nieuwe generatie te zien is.”

Voor en door kinderen

Omdat Cinekid Festival kinderen verbindt aan de vrije en creatieve wereld van film, denken kinderen mee over het programma, het interviewen van filmsterren, de nieuwste games en het testen van films. Dit jaar werd de Junior Crew van Cinekid gevraagd om een karakter te tekenen voor de campagne van Cinekid Festival 2022. De Junior Crew bestaat uit een groep enthousiaste kinderen tussen de zeven en twaalf jaar oud die nauw betrokken zijn bij het festival. Het karakter van de twaalfjarige Imraan El Marnisi is gekozen en geanimeerd tot virtueel levend 3D-karakter door het creatief bureau Lama Lama. In aanloop naar het festival, vanaf begin oktober is het karakter van Imraan voor het eerst in de werkelijkheid te zien op een 3D-scherm van blowUP media in Hoog Catharijne, Utrecht.