Programma Nederlands Film Festival 2023

Met 247 producties waaronder 82 premières, start de 43e editie van het Nederlands Film Festival (NFF) op vrijdag 22 september tot en met vrijdag 29 september. Het complete programma voor publiek en professionals, met o.a. Masterclasses, Storyspace en de landelijke publiekspremières van de openingsfilm Sweet Dreams van Ena Sendijarević en slotfilm Zomervacht van Joren Molter, is online te vinden op filmfestival.nl.

NFF in cijfers

Meer dan 500 ingeschreven producties, 247 filmproducties in totaal geselecteerd:

140 films (korte films, speelfilms, videoclips en studentenproducties)

80 documentaires (korte, lange en studentendocumentaires)

16 series (drama- en documentaireseries)

11 digitale cultuurproducties



82 premières en

90 producties die geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie

Rode loper premières

Acht rode loper premières in Stadsschouwburg Utrecht of Kinepolis Jaarbeurs in aanwezigheid van acteurs, filmmakers en genodigden. Voor enkele premières zijn er ook tickets voor publiek verkrijgbaar. Daarnaast zijn er van de speelfilms ook publieksvoorstellingen.

– 22 sept: Openingsfilm Sweet Dreams – Ena Sendijarević

– 23 sept: Santos – Giancarlo Sánchez, Ivan Barbosa

– 23 sept: De Dans van Natasja – Jos Stelling

– 24 sept: The President’s Daughter & the Richest Freeborn Lady – Mildred Roethof (kaarten voor publiek verkrijgbaar)

– 24 sept: Bodem – Eva Crutzen

– 24 sept: Beraber – Mete Gümürhan (kaarten voor publiek verkrijgbaar)

– 25 sept: Crossing – Jacqueline van Vugt

– 26 sept: Slotfilm Zomervacht – Joren Molter

Storyspace

Op de Neude in de Bibliotheek is de digitale expositie Storyspace te ervaren met verschillende nieuwe vormen van storystelling. Er zijn elf producties, waaronder een studentenproductie, van apps en games tot interactieve theatervoorstellingen. Twee producties gaan in première: The Imaginary Friend van Steye Hallema die begin september in wereldpremière is gegaan op het filmfestival van Venetië en Ctrl.Alt.Img door Triple Black, affect lab, Cigdem Yuksel, Prospektor. Op maandag 25 september vindt de bekendmaking plaats van de Gouden Kalf-nominaties voor Digitale Cultuur.

Masterclasses en Professionals Programma

Er zijn vier masterclasses die door studenten en publiek bij te wonen zijn op 25 en 26 september in Utrecht. Voorafgaand aan de gesprekken met Bouba Dola en Tjon Rockon (GRANDE LOGE FILANTROPIA), Biserka Šuran (Scènes met mijn vader), Ena Sendijarević (Sweet Dreams), Cynthia McLeod en Mildred Roethof (The President’s Daughter & the Richest Freeborn Lady) en de makers van Lampje wordt telkens de betreffende film of serie bekeken. De gasten vertellen alles over de inspiratie voor, de voorbereiding op en het maakproces van de film.

Voor iedereen in de AV-sector is er de NFF Conferentie en Prof Talks met internationale genodigden. Tijdens de NFF Conferentie op 23 september vertelt bijvoorbeeld scenarioschrijver en showrunner Jeppe Gjervig Gram over het maakproces van de Deense thrillerserie Borgen. Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch (De acht bergen) duiden het duo-regieproces en Paula Fairfield (Game of Thrones) gaat dieper in op haar vakgebied Sound Design op 24 september. De Prof Talks vinden plaats van 23 t/m 26 september.

Specials

In samenwerking met de Volkskrant, VICE en XITE zijn er op maat gemaakte filmprogramma’s. Onder de noemer NFFx030 werkt het filmfestival met vele Utrechtse culturele organisaties samen. Een nieuw onderdeel is de Utrechtdag op 26 september in Slachtstraat Filmtheater, dat tevens het festivalhart is tijdens het festival. Op deze dag staan films van beginnende en gevestigde Utrechtse filmmakers centraal met na afloop van de filmvertoning een Q&A en als afsluiting een verdiepende talk. Een dag eerder, 25 september, vindt de Queer Day plaats; een avondvullend programma met queerverhalen in aanwezigheid van makers.

Vieren van makers

Gedurende het filmfestival zijn er vier filmcompetities. In het programma van Forum van de Regisseurs zijn 12 eigenzinnige auteursfilms geselecteerd die kans maken op de VEVAM Fonds Prijs die op 24 september wordt uitgereikt. 40 films van studenten aan filmopleidingen doen mee aan de Studentencompetitie en 26 debuutfilms aan de Debuutcompetitie waarvan de winnaars tijdens de Talent Award Ceremonie op 25 september bekendgemaakt worden. De volgende awards worden toebedeeld: NPO Fictie Talent Award, No Risk Talent Prijs, EY Talent Award, KNF Award, NAPA-Award en VPRO-documentaireprijs. Ook worden de Filmfonds Wildcards uitgereikt. Op zondagmiddag 24 september is de bekendmaking van de Gouden Kalf Competitie; de nominaties uit 90 geselecteerde producties. De genomineerden komen op vrijdag 29 september op het EY Gouden Kalveren Gala samen in Stadsschouwburg Utrecht voor de uitreiking van de grootste Nederlandse filmprijzen. Op de slotavond van het Nederlands Film Festival worden 21 Gouden Kalveren uitgereikt.

Educatie

Scholieren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo/wo kunnen thematische filmvoorstellingen of workshops en masterclasses volgen tijdens het filmfestival. Voor docenten is er op 26 september een lerarenavond georganiseerd over de onderwijsfilm. Daarnaast zijn er speciale evenementen zoals het Junior Kalveren Gala, Weekendschool-vertoningen, de mbo-kennisdag en premières van de Ithaka Filmacademie. Jaarrond promoot het NFF in samenwerking met Schooltv en NPO Start Nederlandse filmcultuur in het onderwijs met Film in de Klas.