Psychosen – de eerste tekenen en symptomen

Een psychose of psychotische symptomen kunnen worden veroorzaakt door ziekten zoals dementie of epilepsie. Het kan echter ook ontstaan ​​als gevolg van een ernstige psychische stoornis zoals schizofrenie of depressie. Veel voorkomende symptomen zijn hallucinaties, zoals het horen van stemmen, wanen of denkstoornissen. De getroffenen verliezen meestal de realistische relatie met zichzelf en hun omgeving. In het dossier over psychosen en psychotische toestanden geven we informatie over de eerste tekenen van een psychose, hoe de symptomen van een psychose zich manifesteren en welke behandelingen mogelijk zijn om de getroffenen te helpen.

Psychosen komen pas meer voor vanaf het midden van de jaren dertig

Ongeveer een tot twee procent van de bevolking krijgt een keer in hun leven een psychose. Afhankelijk van de vorm van de psychose en de cultuur worden vrouwen en mannen ongeveer in gelijke mate getroffen. Veel vormen van psychose beginnen tussen de puberteit en de leeftijd van 35 jaar. Ze kunnen echter op elke leeftijd voorkomen, maar komen zelden voor in de kindertijd. Ouderen en oude mensen lijden vaker aan psychosen of psychotische toestanden als onderdeel van inwendige ziekten of hersenziekten zoals dementie.

De eerste tekenen van een psychose zijn moeilijk te interpreteren

De eerste symptomen van een psychose ontstaan ​​al heel vroeg. In het begin kan het moeilijk zijn om de symptomen als psychotische symptomen te interpreteren. Omdat de eerste tekenen concentratiestoornissen, denkstoornissen, lusteloosheid en innerlijke leegte zijn, evenals verminderde prestaties. Deze symptomen horen ook bij een winterdepressie of andere reacties op lastige situaties.

Meer voor de hand liggende symptomen later

Getroffenen die aan een psychose lijden, vinden het moeilijk om zich gepast te gedragen. Veranderd gedrag kan het gevolg zijn van hallucinaties die de visuele, auditieve of olfactorische perceptie beïnvloeden. Andere symptomen van een psychose kunnen inhoudelijke denkstoornissen zijn, zoals achtervolgingswaan, grootsheid of schuldgevoelens. Maar ook formele denkstoornissen, emotionele en motorische veranderingen, ego-stoornissen of andere symptomen behoren tot de symptomen en kunnen ertoe leiden dat de getroffenen zich sociaal terugtrekken en het dagelijkse leven niet meer aankunnen.

Er zijn verschillende oorzaken voor een psychose

De exacte oorzaken van een psychose zijn onduidelijk. Psychosen kunnen het gevolg zijn van hersenletsel, veranderingen in het zenuwstelsel of stofwisselingsstoornissen. Psychose kan ook worden veroorzaakt door drugs zoals LSD of cannabis. Parkinson-medicijnen of cortisonpreparaten kunnen ook tijdelijke psychotische symptomen veroorzaken. Hersenfuncties kunnen worden veranderd bij ziekten zoals dementie, epilepsie of multiple sclerose en psychose veroorzaken. Psychosen kunnen ook voorkomen bij psychische stoornissen zoals schizofrenie of ernstige depressie. Het wordt gevaarlijk bij postpartumpsychose, waarbij getroffen moeders lijden aan een verlies van realiteit en zichzelf en hun kind in gevaar kunnen brengen.

Behandelmogelijkheden voor psychose

De behandeling van psychose hangt af van de oorzaak en het stadium van de onderliggende ziekte. Afhankelijk hiervan wordt een psychose behandeld met medicatie of psychotherapie. De behandeling duurt meestal enkele weken of maanden.