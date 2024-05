Puklavec & friends introduceert: Sauvignon Blanc & Chardonnay

Laatst geüpdatet op mei 16, 2024 by Redactie

Vriendschap is er om te vieren. Daarom introduceert het Sloveense wijnlabel puklavec & friends, bekend van haar frisse witte wijnen, een nieuwe blend die twee druiven met elkaar verenigt: Sauvignon Blanc en Chardonnay. De nieuwe blend is te herkennen aan het knal-oranje etiket en is vanaf nu exclusief verkrijgbaar bij Albert Heijn.



Dankzij de nieuwe blend hoeven wijnliefhebbers niet langer te kiezen tussen Sauvignon Blanc en Chardonnay. Het beste van deze twee werelden wordt verenigt in een knisperend fris palet met de tropische tonen en de structuur van Chardonnay. Daarmee past de nieuwe variant in het assortiment waar puklavec & friends om bekend staat: toegankelijke en frisse wijnen waar je met vrienden van kunt genieten. Het merk staat al jaren voor het thema Celebrate Friendship.

Lees ook: De blijvende aantrekkingskracht van Franse Provence rosé

Een sterke band met Nederland

puklavec & friends maakt al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw wijn in Slovenië. De wijngaarden bevinden zich in de heuvels van Jeruzalem-Ormož, waar de druiven gedijen in een ideaal klimaat voor het maken van frisse, fruitige wijnen. De passie voor kwaliteit en traditie is terug te proeven in elk glas. Met de lancering van Sauvignon Blanc & Chardonnay voegt puklavec & friends een Nederlands tintje toe aan het assortiment. De oranje kleur van het etiket symboliseert de sterke band met Nederland, waar het Sloveense wijnmerk al jarenlang een bestseller in de supermarkt is.

Duurzamere fles

Rondom de introductie van de nieuwe smaak stapt puklavec & friends over op een nieuwe, lichtere fles. Deze fles is maar liefst 55 gram lichter en heeft bij productie en transport een aanzienlijk kleinere CO2-voetafdruk. Dit initiatief past bij de ambities van Puklavec Family Wines om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Lees ook: De perfecte wijn voor bij jouw gerecht

Andere puklavec & friends die nu bij Albert Heijn verkrijgbaar zijn:

– Sauvignon Blanc & Pinot Grigio

– Cabernet Sauvignon & Merlot



Beschikbaar: Exclusief bij Albert Heijn