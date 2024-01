Quitter’s Day? Met deze 5 zaken houd jij je toekomstige ik zeker tevreden

Laatst geüpdatet op januari 12, 2024 by Redactie

Heb jij je goede voornemens dit jaar al laten varen? Je bent op Quitter’s Day vast niet de enige. Gelukkig heb je niet veel tijd nodig om dingen te doen waar je toekomstige ik zeer tevreden mee kan zijn. Van deze 5 zaken die je in 10 minuten kunt regelen, heb jij het hele jaar profijt.

1. Ongebruikte abonnementen opzeggen

Lid van de loterij en nog nooit wat gewonnen? Of zeg je dit jaar het bingewatchen vaarwel? Dit is hét moment om je af te melden voor de abonnementen die je niet gebruikt. Je kunt je later natuurlijk altijd weer aanmelden.

2. Een kaartje sturen naar je oma

Klein gebaar, groot effect. Laat je oma weten dat je aan haar denkt en binnenkort belt voor een afspraak. Een kaartje kan natuurlijk ook naar je ouders of uit het oog verloren vrienden.

3. Notificaties? No way

Op zoek naar focus en flow in je leven? Zet de notificaties op je smartphone uit, zodat je lekker kunt doorwerken of -ontspannen als jij dat wil. En ben je toch bezig met je mobiel? Stel Niet storen in.

4. Zet automatische back-ups eindelijk aan

Ben jij ook alles kwijt als je mobiel in de toiletpot valt? Zonde! Zet daarom dit jaar de automatische back-up op je smartphone en laptop aan. Dan hoef je je niet druk te maken over je foto’s en herinneringen als je elektronica een duik neemt.

5. Groen doen hoeft niet moeilijk te zijn

Vind je dat het dit jaar wel wat groener mag? Je bent niet de enige. Veel Nederlanders hebben groene voornemens. Minder afval produceren bijvoorbeeld, zuiniger omgaan met energie en vaker de fiets pakken. En wil je direct op een makkelijke manier duurzame impact maken? Stap over naar een duurzame bank, want die investeert je geld in dingen die goed zijn voor de wereld. Meer weten? Kijk op asnbank.nl/overstappen.