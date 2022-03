Rabarber: een fruitige lentegroente

Zojuist is het lenteseizoen ingeluid: verse, lokaal geteelde rabarber ligt nu weer overal in de winkels. Verfrissend, lichtzurig en last but not least lekker – daarom zijn de trendgroenten zo populair! Rabarber is een groente uit de duizendknoopfamilie – meestal bereid als fruit. Op culinair gebied heeft het niet alleen veel te bieden op het gebied van compote, cake of jam. Ook in fruitige sorbets, verfrissende siroop of als geraffineerd ingrediënt in gratins en crèmes, zoetzure chutneys, fruitige sauzen en een heerlijke rabarbertaart komen de kleurrijke sticks uitstekend tot hun recht. Rabarber harmonieert bijna perfect met aardbeien en frambozen. En ook in de hartige keuken wordt de rozerode groente steeds populairder: gestoomd met gember geeft het Aziatische vis- of tofugerechten een speciaal tintje. De fruitige groentesticks zijn zelfs in vloeibare vorm trending. Een spritzer met rabarbersap is een verfrissende, sprankelende traktatie die nu op bijna elk café- of restaurantmenu staat – en niet alleen in de lente!

Nuttige informatie

Rabarber (botanisch: Rheum barbarum of barbaarse wortel) is een stengelgroente met grote, groene bladeren en, afhankelijk van de variëteit, lange bladstelen – van groenachtig tot rood. Een verschil dat je zelfs proeft: rabarber met rode stam is iets milder dan rabarber met groene stam.

Kracht

Rabarber is een “lichte” traktatie: de rode en groene stengels zijn voor 90 procent water. De overige 10 procent heeft het echter allemaal: ze bevatten vitaliserende mineralen zoals magnesium, kalium, ijzer en fosfor, vitamine C en B, maar nauwelijks calorieën. Ideaal voor het power- en beautyprogramma in het voorjaar. En wat meer is: degroenten zijn vezelrijk en houden je verzadigd. De beste omstandigheden voor iedereen die één of twee kilo kwijt wil.

Aankoop en opslag

Verse rabarber ziet er stevig en glanzend uit met vochtige interfaces. Als de bladeren ook nog eens strak en knapperig zijn, zit je aan de veilige kant. Verpakt in een vochtige doek blijft rabarber twee tot drie dagen vers in de koelkast. Als je rabarber langer wilt bewaren, kun je deze het beste invriezen. Zo gaat het tot wel 12 maanden mee. Verwijder hiervoor de bladeren, maak de stokjes schoon en snijd ze in kleine stukjes.

Tip: Als je alle stukjes apart op een bakplaat voorvriest, kun je de rabarber later in porties ontdooien. Zo is het tot wel een jaar houdbaar.

Bereiding

Zorg ervoor dat je vóór de bereiding de bladeren verwijdert en de boven- en onderkant van de stelen royaal afsnijdt. Was de rabarberstelen daarna grondig onder koud water. Terwijl rode rabarber niet geschild hoeft te worden, moeten de groene stengels worden gevild. Alleen zeer jonge, malse rabarber kan ook ongeschild verwerkt worden.