Rabarber invriezen – Hoe doe je dat?

Heb je teveel rabarber gekocht of kun je de geoogste stengels niet zo snel gebruiken? Voordat de groenten bederven, kun je rabarber gewoon invriezen – bij voorkeur wanneer ze nog lekker knapperig zijn. En zo werkt rabarber invriezen:

Was de verse stengels, snijd de uiteinden eraf en verwijder de grove vezels met een mes. Snijd de stokjes vervolgens in stukken van ongeveer één tot twee centimeter groot. Dikke rabarberstelen kunnen vooraf in de lengte worden afgesneden. Nu doe je de stukken puur – dus zonder toegevoegde suiker – in schone, diepvriesbestendige zakken of bakjes, sluit je ze luchtdicht af en leg je ze in de vriezer met de invriesdatum erop. Bij min 18 graden Celsius blijven de groenten ongeveer acht tot tien maanden houdbaar.



Tip: Leg de rabarberstukjes voor het invriezen op een schaal, zonder dat ze elkaar raken, en laat ze een paar uur in de vriezer liggen. Pas daarna doe je de stukken in zakken of bakjes. Het voordeel hiervan is dat de rabarberstukjes niet aan elkaar ‘plakken’ als ze worden ingevroren. Hierdoor kun je later eenvoudig kleinere porties uit de oven halen. Je kunt de diepvriesrabarber later gebruiken zonder deze eerst te ontdooien, bijvoorbeeld om compote of jam van te maken of om mee te bakken.



Je kunt rabarber ook invriezen als compote. Laat hiervoor eerst het vers bereide dessert afkoelen en vul het vervolgens in porties. Je kunt de compote ontdooien in de koelkast of op kamertemperatuur. Dit duurt ongeveer 10 tot 15 uur, afhankelijk van de hoeveelheid diepvriesvoedsel en de ontdooimethode.

Door rabarber in te vriezen, voorkom je niet alleen voedselverspilling, maar kun je het hele jaar door van deze lentegroente genieten.