Radicchio: Hoe maak je bladsla milder?

Laatst geüpdatet op maart 19, 2025 by Redactie

Radicchio brengt kleur en een interessante smaak op het bord. De zure, bittere bladsla laat zich goed combineren met milde soorten zoals ijsbergsla, diverse groenten en fruit zoals sinaasappels en appels. In de Italiaanse keuken wordt radicchio ook vaak warm gegeten – bijvoorbeeld op pizza, in pasta en risotto.

Klaarmaken

Voor een eenvoudig bijgerecht worden de bladeren in kleine stukjes gesneden en een paar minuten gestoomd. Breng op smaak met peper en zout en besprenkel met een beetje balsamicoazijn. Radicchio smaakt ook heerlijk gebakken met Parmezaanse kaas of gevuld met roomkaas en verse tijm. Je moet het echter niet te lang koken, anders wordt het donker en verliest het zijn vitamines.



Een klassieker uit de Italiaanse keuken is Risotto al Radicchio. Fruit hiervoor een fijngesneden ui in een beetje boter tot ze glazig is, voeg de risottorijst toe en blus af met rode wijn. Als de wijn is verdampt, giet je hete groentebouillon erbij. De rijst moet altijd afgedekt zijn. Voeg de in reepjes gesneden radicchio toe en laat sudderen tot de rijst gaar is. Breng op smaak met peper en zout en roer er vers geraspte Parmezaanse kaas en een beetje boter door.

De witlof familie

Radicchio behoort tot de witlof familie en is nauw verwant aan witlof en andijvie. De paarsrode bladeren worden doorkruist door witte bladnerven. Alleen de goed gesloten binnenkoppen komen op de markt. Vergeleken met andere bladsalades heeft radicchio een uitgesproken bittere toon. De bitterstoffen die het bevat (Intybine) bevorderen de spijsvertering en stimuleren de eetlust. Andere positieve ingrediënten zijn vitamine C, vitamine A en B-vitamines, evenals mineralen zoals ijzer, kalium en calcium.



Vóór de bereiding worden verwelkte bladeren verwijderd. Knip vervolgens de stengel in een wigvorm uit, maak de afzonderlijke bladeren los en scheur ze in hapklare stukjes. Als je de bittere smaak wilt verzachten, kun je de dikke bladnerven verwijderen. Het helpt ook om de bladeren kort te laten weken in lauw water met een scheutje azijn voordat je ze hakt.

Kopen en bewaren

Let bij de aanschaf op kwaliteit. De koppen moeten gesloten zijn en de bladeren moeten vers en knapperig zijn. Radicchio is langer houdbaar dan andere slasoorten. Als je het in een vochtige doek wikkelt, blijft het ongeveer een week vers in de koelkast.