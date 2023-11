Radilicious: meer dan een kookboek

Laatst geüpdatet op oktober 31, 2023 by Redactie

Van het aloude voedingsadvies ‘een vierde vlees, een vierde aardappelen en een tweede groenten’ zijn we als maatschappij allang afgestapt. De laatste twintig jaren duiken pasta en rijst steeds meer op in onze keukens en vlees vindt gaandeweg de weg naar de uitgang. Het nieuwe boek ‘Radilicious’ toont aan dat groenten en fruit voer kunnen zijn voor culinaire creativiteit. Dit boek is gericht op al wie de kookkunst al goed onder de knie heeft.

COMMUNITY VAN PURE-PLANT LIEFHEBBERS

De toekomst is pure plant. Daar is Frank Fol alvast van overtuigd. Eind jaren 90 legde de Groentekok de fundamenten voor wat later We’re Smart zou worden, een organisatie die mensen en bedrijven wil samenbrengen die op een gezonde en ecologische manier bezig zijn, in de voedingssector maar ook ver daarbuiten. Dagelijks willen restaurants zich van over de hele wereld aansluiten bij de community.

Fotocredits: Wim Demessemaekers

We’re Smart vertaalt de input van aangesloten chefs nu in het eerste ‘Radilicious’-kookboek. ‘Radilicious’ is een samensmelting van ‘delicious’ en – niet toevallig – ‘Radish’. In de We’re Smart-community staat een radijs immers symbool voor pure plant kwaliteit: hoe meer creativiteit, aandacht voor smaakcombinaties en aandeel van groenten en fruit in een restaurant, hoe meer Radijzen dit restaurant scoort.

MEER DAN EEN KOOKBOEK

In ‘Radilicious’ nemen twintig 5-Radijzen-chefs de lezer mee op een opwindend, culinair avontuur in de pure plant keuken. Het indrukwekkende boek brengt hun inspirerende en revolutionaire verhalen en serveert de grenzeloze smaken en mogelijkheden van plantaardig in 100 verrukkelijke recepten. ‘Radilicious’ gaat verder dan een kookboek. Het is ook een bewijs van de toenemende passie voor culinaire ervaringen waarmee we onszelf én de natuur voeden.



Deelnemende chefs van: ’t Aards Paradijs, Alchémille, Bolenius, Brut172, De Nieuwe Winkel, De Vijf Seizoenen, El Invernadero, Gatblau, Humus x Hortense, L’Air des Sens, L’air du temps, L’Oustau de Baumanière, La Distillerie, La Salita, Le Vieux Château, Pollevie, Ricard Camarena, Vrijmoed, Xavier Pellicer, Yerba

Fotocredits: Wim Demessemaekers

PRACHTIGE BEELDEN EN AUTHENTIEKE VERHALEN

Frank Fol werkte voor dit boek samen met Wim Demessemaekers die de opvallende beelden in het boek verzorgde. Storyteller Mieke De Vylder vertelt de authentieke verhalen. Samen maakten ze van ‘Radilicious’ een leidraad van meer dan 400 pagina’s voor wie groenten en fruit een hoofdrol wil laten spelen in zijn culinaire creativiteit.



Radilicious is o.a. verkrijgbaar bij Bol.com en kost 64,99 euro.