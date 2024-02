Rapen – een gezonde en lekkere wintergroente

Rapen smaken lekker en zijn ontzettend gezond. De groenten bevatten vitamines uit de B-groep, vitamine C, bètacaroteen en mineralen zoals kalium, calcium en magnesium. Het eten van rapen, die rijk zijn aan vezels, helpt het immuunsysteem te versterken. Dit is vooral belangrijk bij koud, nat weer.

Gezond en lekker

Maar het zijn niet alleen de gezonde ingrediënten. Want de smaak is ook nog eens ontzettend lekker. Ook al associëren ouderen rapen nog steeds met de dorre oorlogsjaren, vandaag de dag biedt de verscheidenheid aan beschikbare ingrediënten totaal andere mogelijkheden. Want het hoeft niet altijd alleen maar stoofpot te zijn. Ze zijn bijvoorbeeld ook heerlijk als roomsoep, als bijgerecht bij vlees of vis of als rauwkostsalade. Omdat de geelvlezige rapen rauw smaken als koolrabi, kun je ’s avonds tijdens het tv-kijken ook knabbelen aan in stokjes gesneden rapen met een dipje. Of geniet gewoon van dunne plakjes knapperige groenten met een stevig broodje kaas of worst.

Specerijen zoals zout, peper en nootmuskaat passen heel goed erbij. Bij het stomen raden wij aan een zure vloeistof toe te voegen. Een geschikt alternatief is bijvoorbeeld appelsap.



Rapen kunnen langer bewaard worden als ze beschermd worden tegen uitdrogen. Zelfs als ze gesneden zijn kunnen ze meerdere dagen worden bewaard als het snijvlak is bedekt met huishoudfolie. Zoals bijna alle groenten moeten ze op een koele plaats worden bewaard.