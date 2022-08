Rawlicious! Rauwe groenten en zomerse salades voor koel genot

Het zijn culinaire allrounders: Bowls zijn een van de populairste foodtrends! Daar zijn zeker veel redenen voor, maar de belangrijkste is: ze zijn zo heerlijk ongecompliceerd! Een uitgebreide, gezonde maaltijd bestaande uit een grote verscheidenheid aan ingrediënten wordt geserveerd in een enkele kom – of het nu gaat om een ​​snelle lunch of als een creatieve dinervariant. Er zijn geen grenzen aan de verbeelding als het gaat om implementatie en wat er in de kom gaat, is geheel naar goeddunken van de ontdekker van nieuwe smaakdimensies. Van fruitig tot hartig, alles is welkom wat gezond is, lekker smaakt en afwisseling in het eetpatroon brengt.

Lichte zomerkeuken

In zinderende hitte gaat er bijvoorbeeld niets boven een koele, knapperige rauwkost bowl. Het zorgt voor licht genieten op warme dagen en een extra energieboost, want ongekookte groenten en fruit bevatten bijzonder veel voedingsstoffen! Het is dan ook heel toepasselijk dat het aanbod aan seizoensgroenten en -fruit momenteel enorm is! Een verscheidenheid aan salades, radijs, tomaten, komkommers, koolrabi, wortelen en selderij, om er maar een paar te noemen. Kortom: het aanbod aan creatieve bereidingswijzen is momenteel net zo groot en gevarieerd als het spectrum aan seizoensgebonden salades en groentesoorten. Dit maakt veel nieuwe dingen mogelijk en stimuleert het experimenteren!

Bereid culinaire hoogstandjes voor:

Selderij

Het is mild, pittig en fris en heeft een bolvormig familielid – maar bovenal is het de rijzende ster aan de plantaardige hemel. Bijna geen enkele andere groente is momenteel het onderwerp van een grotere hype. In relevante fora, beroemdheden en influencer-kringen wordt het plantaardige elixer dat tot sap is verwerkt onlangs gevierd als een universeel wapen dat het huid- en lichaamsgevoel verbetert en ons overal fit en gezond maakt. Maar voor heel wat mensen zijn er andere manieren om ze te bereiden om het veelzijdige potentieel van de groene stengels perfect naar voren te brengen. Denk aan soepen, de legendarische Bolognesesaus, gegratineerde of gestoomde sticks, maar vooral rauwe bleekselderij, perfect om te dippen, in hummus, kwark, salade of bowls.

Inkoop & Opslag

In de zomer is er bleekselderij van de lokale buitenteelt beschikbaar. Voor en na het komt van beschermde teelt. Een teken van frisheid zijn knapperige, stevige sticks die niet te buigzaam zijn en vrij van vlekken en verkleuringen. De kleur van de bleekselderij heeft geen invloed op de smaak. Selderij is gemakkelijk te bewaren in het groentevak van de koelkast en is daar tot wel twee weken houdbaar.



Tip: Aangezien de groenten in de koelkast geleidelijk water verliezen, kan het zinvol zijn om de vaste planten in een vochtige theedoek te wikkelen. Dit compenseert het verlies van water.

Wortels

Dankzij hun goede bewaarbaarheid kunnen wortelen het hele jaar door genoten worden. De bekendste zijn de oranje. Maar ze zijn ook verkrijgbaar in geel en wit tot rood en violet. Zoete, malse bospeen met blad kun je kopen van mei tot en met de zomer. Vanaf de nazomer zijn dan de zogenaamde gewassen wortelen beschikbaar. Ze worden gewassen voor de verkoop, de groene bladeren worden verwijderd en zijn daarna perfect te bewaren. Geen wonder dus dat het allround talent op de tweede plaats staat in de top 10 groenten – net achter de tomaten!

Inkoop & opslag

Een verse wortel herken je aan zijn intense kleur en knapperige, stevige consistentie. In het groentevak van de koelkast blijven wortelen als vuistregel tot wel een week knapperig en vers. Late rassen ook langer. Om gebundelde wortelen vers te houden, moet je de bladeren verwijderen voordat je ze opbergt, anders trekken de groene bladeren vocht uit de wortels en drogen ze uit.



Tip: Je kunt de groenten ook invriezen. Blancheer hiervoor de wortelen ongeveer drie minuten en verpak ze vervolgens luchtdicht.

Radijs

Het behoort tot de radijs-dynastie en is de kleinste vertegenwoordiger. Radijs is een ideale, caloriearme snack – en veel meer dan een saladedecoratie! Rauw als pittig plantaardig bijgerecht, wekken ze de honger naar iets hartigs op of vormen ze een mooi contrast met zoetigheden. De heerlijk scherpe smaak, soms vergezeld van een lichte bittere noot, komt van de mosterdolie.

Inkoop & opslag

Vers geoogste radijsjes zijn te herkennen aan hun sappige groene bladeren. Bovendien moeten de pittige knollen stevig en intact zijn – zonder deuken, kneuzingen of scheuren. Radijsjes moeten na aankoop snel gegeten worden. Als je ze een paar dagen in de koelkast wilt bewaren, verwijder dan eerst de bladeren en wikkel ze in een vochtige doek of doe ze in een kom met een beetje water. Zo blijven ze lekker knapperig.

Wil je ook wat kool?

Dan kan je ook koolsalade maken! Trendy salade bowls maken indruk met steeds meer innovatieve geest en creativiteit. En zo vindt steeds meer kool zijn weg naar de slakom. Eerst en vooral de twee populairste koolsoorten: bloemkool en broccoli.

Bloemkool

Als echte kosmopoliet voelt bloemkool zich thuis in alle keukens over de hele wereld. Dankzij zijn enorme veelzijdigheid is het een alleskunner die zelfs kan worden geroosterd als vleesvervanger en versneden als meelvervanger voor brood of pizzadeeg. Daarnaast is er het verrassend veelzijdige potentieel en de vele impulsen uit buitenlandse keukens – bijvoorbeeld de Arabische of Aziatische. Maar hij is ook uitstekend als hoofdrolspeler in de “Raw Kitchen”.

Broccoli

Het groene familielid van de bloemkool is er qua voedingsstoffen zelfs superieur aan. Sterker nog, hij is waanzinnig gezond! De uiterst smaakvolle, culinaire import uit Italië zit niet alleen boordevol gezonde ingrediënten, maar heeft ook een memorabele carrière achter de rug. In slechts 20 jaar heeft het zich stevig gevestigd op de Nederlandse velden en in vrijwel elk Nederlands huishouden. Broccoli voelt zich net zo thuis in Aziatische roerbakgroenten als in klassieke roomsoepen, stoofschotels, minestrone, quiche of salades.

Inkoop & Opslag

Let er bij het kopen van bloemkool en broccoli op dat de roosjes strak en gesloten zijn. Het is ook de moeite waard om de bladeren van dichtbij te bekijken. Ze moeten knapperig groen zijn en, in het geval van bloemkool, goed tegen de kop aansluiten. In het geval van broccoli wordt een knapperige steel toegevoegd.



Bloemkool en broccoli moeten zo snel mogelijk na het winkelen worden gegeten – dan smaken de groenten het beste. Wil je de kool langer bewaren, wikkel hem dan bij voorkeur in keukenpapier en bewaar hem in het groentevak van de koelkast. Broccoli blijft daar twee dagen goed, bloemkool wel een week.