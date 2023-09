Recept: 2 salades met kool

De herfst is de beste tijd voor groenten en in september en oktober worden de hoeveelheden geoogst. Nu zijn er vers geoogste witte kool, wortelen, pastinaken en bieten om er maar een paar te noemen. Het wordt ook makkelijker om gezond te eten tegen redelijke prijzen door te kiezen volgens het seizoen. Een krop witte kool is bijvoorbeeld vaak behoorlijk zwaar en is genoeg voor veel saladeporties. Als je veel in één keer versnippert, kun je een kant-en-klare salade de hele week in de koelkast hebben staan. Je haalt er zoveel uit als je wilt en mixt met kruiden en andere groenten. Zie hieronder onze suggesties voor 2 salades met kool. Het recept is eenvoudig te verdubbelen.

Koolsalade voor de hele week

Ingrediënten

1/2 kilo witte kool

Dressing:

3/4 kop witte wijnazijn

1 tl zout

1 eetlepel suiker of honing

1/2 dl koolzaadolie

Bereiding

1. Hak de witte kool fijn met een kaasrasp of in een keukenmachine. Je kunt de kool ook fijn raspen

met een scherp mes.

2. Kook de ingrediënten voor de dressing en giet deze over de kool. Laat afkoelen en bewaar de salade in een glazen pot of kom met deksel in de koelkast. Het blijft een week goed.

3. Haal er beetje bij beetje uit en meng met andere groenten naar keuze.

Koolsalade met appel

Haal de helft van de witte kool eruit. Versnipper 1 appel. Spoel en snipper een stukje prei. Meng 1 dl mayonaise met 1 dl creme fraiche of zure room, 1 theelepel honing, zout en versgemalen zwarte peper naar smaak. Meng de saus met appel, kool en prei en serveer met verschillende soorten hamburgers, pikante worstjes, geroosterde groenten en gebakken zalm.

Je kunt de gemarineerde witte kool ook mengen met:

* verse kruiden zoals tijm of oregano geven je een frisse en lichtzure salade die goed samengaat met pizza’s, hamburgers, etc.

* geraspte wortel, een beetje mayonaise en versgemalen zwarte peper voor een simpele en super lekkere cole slaw.

* Griekse yoghurt, in blokjes gesneden verse komkommer en munt.