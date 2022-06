Recept: 3 zomerse salades met verfijnde kruiden

We hebben met de vele warme dagen al een voorproef gekregen op de komende zomer. Het leven beweegt buiten en wat is er fijner dan op een warme zomeravond in de tuin of op het balkon te zitten met een heerlijke maaltijd en een glas wijn? Ontdek onze 3 heerlijke zomerse salades. Misschien krijg je van het bekijken van de recepten een beetje “zomergevoel”?

Tomaten-mozzarellasalade met pesto en kruidenbaguette

Ingrediënten voor 4 personen):

80 gram boter

3 stuks buffelmozzarella (ca. 120 g)

200 g cherrytomaatjes

300 g pruimtomaten

1 bosje basilicum

1 biologische citroen

Zout en peper naar smaak

1 stokbrood

25 g pijnboompitten

6 el olijfolie

20 g Parmezaanse kaas, fijn geraspt

Bereiding

Haal de boter en mozzarella op tijd uit de koelkast zodat ze niet te koud zijn. Was en droog de tomaten, basilicum en citroen.

Klop de boter met een garde in een kom romig en breng op smaak met zout en peper. Verwarm de oven voor op 160 °C boven- en onderwarmte.

Snijd het stokbrood ongeveer 4 cm uit elkaar. Verdeel de kruidenboter over de inkepingen en bak het stokbrood ongeveer 10 minuten op de onderste richel.

Meng ondertussen de pijnboompitten met 4 eetlepels olijfolie, pluk de basilicumblaadjes op een paar na, snijd ze grof voor en pureer ze met het pijnboompittenmengsel fijn met een staafmixer of in een blender. Roer de geraspte Parmezaanse kaas erdoor en breng de pesto op smaak met zout.

Snijd de tomaten zo klein als je wilt en verdeel ze over de borden. Rasp de citroenschil grof en pers het sap eruit.

Giet het citroensap en 2 eetlepels olijfolie over de tomaten en breng op smaak met zout. Pluk de mozzarella in kleine stukjes en leg op de borden.

Garneer de salade met citroenrasp, pesto, tomaat-mozzarella, zout en de overige basilicumblaadjes. Serveer met het stokbrood.

Zomerse salade met mango en avocado

Ingrediënten (voor 4 personen):

400 g sla

1/2 bosje munt

1/2 bosje basilicum

200 g cherrytomaatjes

1 sinaasappel

1 mango

1 avocado

150 g feta

1 el honing

2 el witte balsamico azijn

3 el olijfolie

Zout naar smaak

Bereiding

Was en droog de sla, munt, basilicum, tomaten en sinaasappel. Verwijder de schil van de mango en avocado. Snijd tomaten, avocado en mango in stukjes van dezelfde grootte, snijd feta in blokjes.

Doe de honing, balsamicoazijn, olijfolie en 3-4 snufjes zout in een kleine kom.

Rasp de schil van de sinaasappel, pers het sap eruit en voeg beide toe aan de kom en meng met een garde. Pluk de kruiden grof en meng met de salade en de helft van de dressing.

Schik de salade op borden en garneer met mango, avocado en cherrytomaatjes. Verdeel de resterende dressing over de salade en strooi er wat zout over.

Rosbief tagliata op rucola met pijnboompitten

Ingrediënten (voor 4 personen):

200 g cherrytomaatjes

150 g rucola

1 citroen

400 g rosbief

2 el plantaardige olie

Zout en peper naar smaak

80 g pijnboompitten

1 el witte balsamico azijn

1 snufje suiker

3 el olijfolie

100 g Parmezaanse kaas

1 ciabatta

Bereiding

Was en droog de tomaten, rucola en citroen. Verwarm de oven voor op 120°C.

Spoel de rosbief af en dep ze droog, en schroei ze in de plantaardige olie aan alle kanten goudbruin. Breng vervolgens op smaak met zout en peper en bak nog 10 minuten direct op het ovenrooster (op het middelste rooster).

Rooster ondertussen de pijnboompitten in een pan. Rasp de citroenschil en pers het citroensap uit. Meng het sap met de rasp, balsamicoazijn, suiker en olijfolie.

Snijd de tomaten in stukjes van dezelfde grootte, rasp de Parmezaanse kaas met een dunschiller. Roer de rucola door de dressing en verdeel over de borden.

Snijd de rosbief in dunne plakjes en verdeel ook. Garneer de salade met de tomaten en de Parmezaanse kaas, garneer met de geroosterde pijnboompitten en zout en peper.

Serveer met de ciabatta.