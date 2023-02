Laatst geüpdatet op januari 30, 2023 by Redactie

Butter Chicken is een populair Indiaas gerecht gemaakt met kip, kruiden, tomaten en room. Deze romige en authentiek smakende Butter Chicken is een heerlijk comfortfood die je gemakkelijk thuis kunt maken. Serveer butter chicken met basmatirijst of naan. Hier volgt het recept 5 stappen Butter Chicken!

STAP 1: Kip en Marinade

• 500 g Kippenborsten (in grove blokjes gesneden)

• 1/4 kop volle yoghurt

• 1 eetlepel olijfolie

• 1 eetlepel gember-knoflookpasta

• 1 theelepel gemalen koriander

• 1 theelepel Masala

• 1 theelepel Jeera (komijn)

• Zout naar smaak



Breng de kip en de rest van de marinade-ingrediënten samen in een grote kom. Masseer met je handen de marinade in de kip. Dek af met plasticfolie en zet minimaal 1 uur of een nacht in de koelkast.

Lees ook: Recept: Kukulhu Riha (Maldivische Kip Curry)

STAP 2: Voor de saus

(Pro Tip) – Week cashewnoten en amandelen minstens een uur (of een nacht) in water voordat je de rest van het recept bereidt



• 8 tot 10 hele amandelen

• 8 tot 10 hele cashewnoten

• 2 1/2 eetlepels ongezouten boter, verdeeld

• 1 eetlepel gember-knoflookpasta

• 1 theelepel suiker

• 30 g tomatenblokjes

• 2 eetlepels gedroogde koriander

• 1/2 theelepel Masala

• 1/2 theelepel zout

• 1 kopje water

• 1/4 kop zware room

• 1 eetlepel gehakte bleekselderij.

Smelt 1 1/2 eetlepel boter in een koekenpan op middelhoog vuur. Zodra de boter is gesmolten, voeg je de gember-knoflookpasta toe, gevolgd door de suiker. Fruit 1 tot 2 minuten. Roer de tomaat erdoor en kook 8 tot 10 minuten op middelhoog vuur, tot al het extra vocht is weggekookt. De saus moet een losse, pasta-achtige consistentie hebben. Voeg koriander, Masala en zout toe. Roer en kook op middelhoog vuur gedurende 2 tot 3 minuten. Zet het vuur uit. Laat het sausmengsel afkoelen tot lauwwarm. Pureer de saus met de noten: Breng het sausmengsel over in een blender of de kom van een keukenmachine. Voeg de geweekte cashewnoten en amandelen toe. Mix tot een gladde pasta.

STAP 3: Kook de kip

Verhit een koekenpan of grillpan op middelhoog vuur. Druppel een theelepel olie in de pan. Haal de kip in porties uit de marinade en gril ze in de pan gedurende 3 tot 5 minuten aan elke kant, tot de kip gaar is (er komt helder sap uit als je erin snijdt). Maak de pan niet te vol. Breng de kip na het koken over in een aparte schaal. Dek af en zet opzij voor later.

STAP 4: Maak het gerecht af

Doe de pasta gemaakt in stap 2 terug in de kookpan op middelhoog vuur. Voeg het water toe aan de pasta en roer tot een gladde saus. Als de saus begint te koken, voeg je de gegrilde kip en slagroom toe. Goed roeren. Dek de pan af en laat 5 minuten sudderen.

Lees ook: Recept: Perfect gebraden kip

STAP 5: Laat de butter chicken rusten

Zet het vuur uit en leg het deksel op de pan. Roer de resterende 2 eetlepels boter en de gehakte bleekselderij erdoor. Dek opnieuw af en laat het gerecht 8 tot 10 minuten rusten, zodat de smaak van de gehakte bleekselderij in de boterkip kan mixen.



OPMERKING: Dit gerecht kan maximaal 1 maand in een luchtdichte verpakking worden ingevroren. Gewoon ontdooien (niet ontdooien in een magnetron) overbrengen naar een pan en op middelhoog verwarmen om de textuur te behouden.