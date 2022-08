Recept: aardappelsalade met gezonde dressing

Denk goed na voordat je beslist welk zuivelproduct je wilt gebruiken in de dressing of de aardappelsalade die je deze zomer voor op de barbecue gaat maken. Er zijn grote verschillen in hoeveel calorieën en vet je binnenkrijgt in verhouding tot welk zuivelproduct je kiest. We hebben hier een goed recept voor aardappelsalade met eieren opgesteld om een ​​startpunt te laten zien voor onze beoordeling van calorieën – en het vetgehalte.

Ingrediënten

Porties: 8



10 hardgekookte aardappelen

1 kleine prei

100 g gesneden augurken

1 stuk wortel

2 hardgekookte eieren

ca. 2 dl kwark

ongeveer 3 dl lichte room

Dit ga je doen:

Schil en kook de aardappelen en laat ze afkoelen. Snijd de aardappelen in kleine blokjes.

Was de prei en hak hem fijn. Hak de augurken fijn en schil de wortel en rasp deze. Snijd de afgekoelde hardgekookte eieren in stukjes.

Doe alles in een grote kom en voeg de kwark en lichte room/lichte crème fraîche toe.

Meng dit door elkaar en breng op smaak met versgemalen peper en zout.

Garneer met wat gehakte bieslook of peterselie.

Een portie is ongeveer 190 g.

In dit recept wordt een combinatie van kwark en lichte room toegevoegd. 100 g van deze aardappelsalade levert 97 kcal, 2,8 g eiwit, 6,3 g vet en 7 g koolhydraten.

Als je hetzelfde recept maakt, maar de kwark en lichte room vervangt door skyr naturel, levert 100 g aardappelsalade 64 kcal, 5,9 g eiwit, 1,1 g vet en 6,9 g koolhydraten.

Wil je een vollere versie en wil je crème fraîche of zure room toevoegen, dan levert 100 g aardappelsalade 150 kcal, 2,7 g eiwit, 12,5 g vet en 6,3 g koolhydraten op.

Zo kun je jongleren met een aantal zuivelproducten zoals kwark, zure room, yoghurt, skyr en crème fraîche, die grote verschillen hebben in caloriegehalte en vetpercentage. Zo krijg je precies de variëteit die je wilt.

Ter vergelijking is het belangrijk op te merken dat als je ervoor kiest om het simpel te houden en een pakje kant-en-klare aardappelsalade uit de koelkast koopt, 100 g van de reguliere variant een inhoud heeft van ca. 220 kcal. En de vetste variant heeft een gehalte van ca. 270 kcal. Als je de magerste versie die je zelf maakt vergelijkt met de reguliere versie die je in de winkel kunt kopen, dan is de winkelversie zo’n 340% vetter. Een zelfgemaakte aardappelsalade is tot 5 dagen houdbaar in de koelkast. Maak het een dag van tevoren zodat het kan zitten en alle goede smaken kunnen bezinken.

Lees ook: Veganistische barbecue: 10 dingen om te grillen!

Maak een snelle en vetarme koude zomerdressing

Als je kiest voor vetarme kwark of skyr in plaats van zure room, kun je dit als een alledaagse dressing gebruiken. Kies verschillende kruiden afhankelijk van wat je als hoofdgerecht serveert; bijvoorbeeld dille of bieslook voor vis, rozemarijn of tijm voor varkensvlees of Provençaalse kruiden of tijm voor kip en kalkoen. Een normale portie dressing op basis van zuivelproducten is ongeveer 3 eetlepels (= ongeveer 1/5 dl).

½ dl zure room of crème fraîche bevat 162,5 calorieën en 35 g vet.

½ dl light room of light crème fraîche bevat ongeveer 100 calorieën en 9-10 g vet.

½ dl originele kwark bevat 58 calorieën en 4 g vet.

½ dl magere kwark bevat 39 calorieën en 0,5 g vet.

½ dl skyr naturel bevat 32 calorieën en 0,1 g vet

Basisrecept voor dressing (kruidendressing)

Maak de dubbele hoeveelheid en zet de ene helft recht in de koelkast voor een latere gelegenheid. In de koelkast is het tot een week houdbaar.

Het is misschien een beetje tot nadenken stemmend dat het calorie- en vetgehalte kan worden gecontroleerd op basis van hoe bewust je bent van de producten die je kiest om te gebruiken in dressings en aardappelsalades. Als je bedenkt dat je in de zomer behoorlijk wat dressing en aardappelsalade binnenkrijgt bij het barbecuen, kan het een goede tip zijn voor wie ook in de zomer een verstandige lijn wil houden.