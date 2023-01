Fish and Chips is een typisch Brits gerecht, maar ook de Amerikanen zijn er dol op. Maar daar smaakt het toch net ietsje anders. We hebben hier dan ook het recept Amerikaanse Fish and Chips, dat kan worden klaargemaakt in de Airfryer, maar ook in de oven, grill, op de kookplaat of ja, friteuse.

Ingrediënten (Voorgerecht voor 4)

Vis

1 pond Meervalfilet (hoe verser, hoe beter)

130 gram gele of witte maïsmeel

65 gram bloem

1 ei

2 eetlepels water

Licht zout en peper naar smaak. Een snufje cayennepeper is oké.



Kruiden (3 eetlepels favoriete zeevruchtenmix, of)

1 eetlepel gerookte rode paprika

1 eetlepel droge knoflook

1 eetlepel droge ui

Chips

1 pond aardappelen

2 tl maïszetmeel

Aanwijzingen voor de vis

Airfryer, Oven, Pan Frituren of Friteuse



Snijd meerval in filets van 10-15 cm. Breng op smaak met kruidenmix en bedek lichtjes met bloem gemengd met maïszetmeel. Doop in eiermix (ei gemengd met water, zout en peper). Rol vervolgens in een mengsel van maïsmeel en 2 eetlepels bloemmix Plaats op een rek en blijf aan alle kanten droog.



Airfryer – Spray beide kanten in met plantaardige oliespray. Instructies (ca. 15-20 min op 200 graden)



Oven- Smeer beide zijden van de vis in met maïs- of plantaardige oliespray. Bak op 210 gedurende 8-10 minuten per kant tot ze krokant zijn.



Pan Fry- Op Medium High bak in maïsolie gedurende 4-5 minuten per kant tot ze krokant zijn.



Frituur in maïs- of plantaardige olie op 170 graden gedurende ongeveer 3-5 minuten tot ze krokant zijn.



Om te grillen, in de pan of in de oven te braden zonder coating



Snijd meerval in filets van 15 cm, spuit met maïs of plantaardige oliespray. Bestrooi gelijkmatig aan alle kanten met kruidenmix. Spray visreepjes opnieuw voor:



Grillen – Schroei aan elke kant op matig vuur gedurende 4-5 minuten.



Pan frituren – Plaats in spray gesmeerd of in 2-3 eetlepels maïs of plantaardige olie. Schroei op middelhoog vuur aan elke kant gedurende 4-5 minuten



Oven braden – Plaats op een met spray gesmeerde pan in een oven van 200 graden gedurende 5-7 minuten per kant, tot ze geroosterd zijn.

Voor het bakken van chips

(Licht insmeren met maïszetmeel helpt het vocht en de natuurlijke essentie van aardappelen te verzegelen. Zal tijdens het koken licht witte randen hebben. De smaak zal doen denken aan een romig, boterachtig heet koekje. Geen toegevoegd zout of peper nodig).



Grillen – Snijd aardappelen in plakjes van 3 “tot 4” inch. Licht bestrooien met maizena. Grill op middelhoog vuur gedurende 10-15 minuten per kant, tot ze gaar zijn. Snijd na het koken in 2 “chips (of friet).



Airfryer of oven braden – Snijd aardappelen in 7 cm formaat. Bestuif licht met maizena. Smeer aan alle kanten in met plantaardige oliespray en bak op 200 graden gedurende 8 tot 10 minuten per kant, tot ze krokant zijn.



Frituren of bakken in de pan op middelhoog vuur gedurende 5–7 minuten, tot ze krokant zijn.