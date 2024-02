Recept: Aziatische groenten uit de wok

Aziatische groenten uit de wok zijn vooral heerlijk in het voorjaar, als de eerste verse groenten op de markt komen. Maar ook in de andere seizoenen is het een lichte en gezonde maaltijd, bereid met de groenten die in het seizoen zijn. De sleutel hier is de hoge hitte van de wok en het snelle wokken, zodat alles lekker knapperig blijft.

Lees ook: 9 Aziatische smaken om je keuken wat pit te geven

Ingrediënten Aziatische groenten uit de wok (voor 4-6 personen):

Shiitake paddestoelen

Mini maïs

Taugé

Rode paprika

Courgette

Wortels

Andere groenten naar smaak

Mango

Sesam

Limoensap

Kip-chilisaus uit de Aziatische winkel

Ingrediënten makkelijke Aziatische saus:

250 ml groentebouillon

2 el sojasaus, donker

1 el sojasaus, licht

1 theelepel suiker

Chili

Peper

2 eetlepels sausverdikkingsmiddel

Oestersaus

Lees ook: Recept: Aziatische komkommer-tomatensalade

Bereiding:

Snij diverse groenten in kleine stukjes en bak deze in een wok boven het vuur.

Voor de Aziatische saus: doe alle ingrediënten behalve de oestersaus en het sausverdikkingsmiddel in een pan en breng dit ongeveer 3-5 minuten aan de kook, laat het dik worden en breng op smaak met oestersaus.

Blus af met de Aziatische saus en breng op smaak met sesamzaadjes, een flinke scheut limoensap en de kip-chilisaus.

Als je van zoeter houdt, kun je verse mango toevoegen.