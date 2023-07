Simpel, lekker, zomers: Met haring verwennen thuiskoks hun gasten op een gevarieerde manier en afhankelijk van het seizoen. Gecombineerd met verse groenten, verfijnd met een vleugje Azië, worden visdelicatessen een zomerse, hartige verrukking. We hebben een heerlijk recept Aziatische Summer rolls met haring en verse groenten.

Recept Aziatische Summer rolls met haring en verse groenten

(Voor 4 personen)

Ingrediënten

8 tot 12 haringfilets

8 tot 12 vellen rijstpapier

1 tot 2 wortels

¼ knolselderij

1 prei

100 g taugé

Aziatische sauzen (soja, zoete chili, oestersaus, vissaus)

Bereiding

Snijd de haring in de lengte in fijne reepjes (zoals frites), schil de wortelen en bleekselderij en snijd ze in fijne reepjes (luciferformaat). Zet een kom met lauw water klaar voor het rijstpapier. Dompel rijstpapier 2 tot 3 keer in lauw water en leg het op een schoon oppervlak. Leg de in reepjes gesneden ingrediënten en de taugé in het midden en in een lijn op het vochtige rijstpapier. Vouw eerst het rijstpapier aan de twee korte zijden naar binnen, rol dan de summer roll vanaf een lange zijde op, het rijstpapier plakt vanzelf. Gebruik voor het dippen alle Aziatische sauzen afzonderlijk of meng zoals je wilt. Tip: De summer roll is heter en pittiger met wasabipasta op rijstpapier. Ook lekker: Ingemaakte gember verfijnt de groenten.