Recept: bananenijs als gezonde avondsnack

Dit (bananen)ijsje, ook wel “nicecream” genoemd, is perfect om de avond zoeter te maken en zit vol milde kruiden zoals ashwagandha, lavendel en nootmuskaat. Het is in slechts een paar minuten klaar en het resultaat is een gezond en veganistisch ijs dat heerlijk romig is en ’s avonds zoete trekjes bevredigt met waardevolle kruiden.

Recept voor 2 personen, bereidingstijd: 5 minuten.​

Ingrediënten:

3 rijpe, bevroren bananen (in plakjes van 5 cm gesneden)

1 snufje gemalen biologische vanille

1 el thee

1 snufje zout

Dat is hoe je het doet:

Ontdooi de bananen een beetje en mix ze in een blender met hoge snelheid. Als alternatief kun je ook een staafmixer gebruiken, dan moeten de bananen wat langer ontdooien.

Doe de latte poeder samen met de vanille en het zout in een kom met 1 eetlepel warm water en roer tot er een dikke pasta ontstaat.

Voeg de geprakte bananen toe en meng goed.

Het lekkere ijs is klaar!