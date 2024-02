Recept: Bánh Mì

Laatst geüpdatet op februari 23, 2024 by Redactie

Bánh Mì (uitgesproken als BUN-mee) is de Vietnamese term voor ‘brood’, maar verwijst ook naar een speciaal soort sandwich: een culinaire samensmelting van twee culturen en een goed voorbeeld van hoe eten altijd verbonden is met de geschiedenis. Het verhaal begint halverwege de 19e eeuw, toen Vietnam onder Frans koloniaal bestuur viel. De Fransen brachten hun stokbrood mee, en de Vietnamezen begonnen hun brood net zo te eten als zij – meestal met een bord vleeswaren, boter, kaas en/of paté.

Pas in 1954, toen de Franse overheersing eindigde, begon het Vietnamese volk eindelijk zijn eigen invloed op de Franse sandwich op te leggen: mayonaise verving boter, koriander en verse pepers werden toegevoegd voor de smaak, en ingemaakte groenten werden ook in de mix gegooid. Hoewel deze uitgesproken Vietnamese sandwichstijl voor het eerst werd geboren in de straten van Saigon, duurde het niet lang voordat nieuwe voedselkarren en restaurants zich over het hele land verspreidden om mensen van deze hartige en vooral betaalbare sandwiches te voorzien.

Na de val van Saigon in 1975 kwamen miljoenen Vietnamese vluchtelingen die de oorlog in Vietnam ontvluchtten in grote Amerikaanse en Europese steden terecht, waardoor bánh mì in hun nieuwe gemeenschappen werd geïntroduceerd. Het Vietnamese broodje groeide in de loop van de tijd enorm populair en is inmiddels uitgegroeid tot een internationale sandwichsensatie. Tegenwoordig is bánh mì te vinden in restaurants, bakkerijen, straatverkopers en foodtrucks over de hele wereld!

Bánh Mì

Ingrediënten

60 ml vissaus

1 eetlepel honing

2 eetlepels suiker

1 theelepel versgemalen zwarte peper

6 lente-uitjes, alleen het witte en zachte groene deel, in dunne plakjes gesneden

2 teentjes knoflook, in dunne plakjes gesneden

1 1/2 pond speklapjes, in dunne plakjes gesneden

2 baguettes, in stukken van 20 cm gesneden

Hoisinsaus

Sriracha chilisaus

Plantaardige olie, om te grillen

1/2 pitloze komkommer, gesneden in dunne luciferstokjes

Wat takjes koriander

Wortel pickles

Bereiding

Pureer de vissaus in een blender met de honing, suiker, peper, lente-uitjes en knoflook. Doe de marinade in een kom, voeg de speklapjes toe en meng. Zet 2 tot 4 uur in de koelkast. Rijg het varkensvlees door de boven- en onderkant van elk plakje op 12 bamboespiesjes.



Besmeer de broodjes met hoisin en Sriracha. Steek een grill aan. Bestrijk het varkensvlees met olie en gril het op hoog vuur, al draaiend, tot het net gaar is, 4 minuten. Plaats de 2 spiesjes op elke baquette, en trek de spiesjes eruit. Bestrooi met de komkommer, wortels en koriander en serveer.