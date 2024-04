Recept: Bieten- en rijst burger sliders

Deze zoete en pittige Bieten en Rijst Burger Sliders bieden een plantaardig alternatief aan de eettafel. Heerlijk en stevig, de vegetarische sliders zijn perfect voor gelegenheden variërend van spelavonden tot buitenactiviteiten met de combinatie van groenten, jasmijnrijst en bonen.

Bieten- en rijst burger sliders

Bereidingstijd: 20 minuten

Kooktijd: 20 minuten

Porties: 6

Ingrediënten

100 gram Jasmijnrijst

1/2 blik witte bonen, uitgelekt en gespoeld

1 ei, losgeklopt

1/2 eetlepel water

125 gram bieten, gekookt en geraspt

85 gram geitenkaas, verkruimeld, verdeeld

1 eetlepel fijngehakte verse dille

1/4 theelepel zout

1/4 theelepel zwarte peper

2 eetlepels olijfolie, verdeeld

12 blaadjes sla

1 kopje rucola

2 eetlepels Srirachasaus

Bereiding

Rijst bereiden volgens de aanwijzingen op de verpakking. Volledig afkoelen.



In de keukenmachine de bonen, het ei en het water tot een puree pureren.



Breng het bonenmengsel over naar een grote kom. Voeg rijst, bieten, de helft van de geitenkaas, dille, zout en peper toe; roer tot het gecombineerd is. Verdeel het mengsel in zes porties en vorm er pasteitjes van.



Verhit 1 eetlepel olie in een grote koekenpan met anti-aanbaklaag op middelhoog vuur. Bak de balletjes in twee batches, 3-5 minuten per kant, of tot ze goudbruin en warm zijn, en voeg indien nodig de resterende olie toe.



Plaats twee slablaadjes tegen elkaar, overlappende uiteinden om een zak te vormen. Plaats de burger in de slazak; beleg met rucola en de resterende geitenkaas. Besprenkel met Sriracha. Herhaal met de resterende hamburgers.