Recept: Boerenkoolsoep met blauwe kaas

Deze soep smaakt heerlijk naar boerenkool en blauwe kaas, twee goede dingen die elkaar lekker vinden! De soep verwarmt en kalmeert ook een licht vermoeid en gestrest lichaam dat snakt naar rust en gezelligheid. Kool is echt een superfood! Alle koolplanten bevatten veel vitamines en mineralen, vooral veel vitamine C, beta-caroteen, calcium en ijzer. Niet in de laatste plaats is de boerenkool erg gezond en bevat het van nature genezende ingrediënten. Het heeft een rijk gehalte aan caroteen, vitamine C, ijzer en calcium. Daarnaast bevat het ook voedingsvezels, selenium en fosfor.

Omdat de koolsoorten goed zijn voor de maag en verschillende nuttige bacteriën bevatten, is het echt het juiste voedsel om op te laden in het nieuwe jaar. Kool bevat glucosinolaten (zwavelhoudende stoffen) die goed zijn tegen ontstekingen,

bijv. reumatoïde artritis. Ze zijn ook goed voor het immuunsysteem, ze doden bacteriën en bevatten pectine, dat de bloedsuikerspiegel verlaagt en ook het slechte LDL-cholesterol verlaagt en waarvan wordt aangenomen dat het het lichaam van gifstoffen reinigt. We hebben hier het recept voor een gezonde boerenkoolsoep.

Boerenkoolsoep met blauwe kaas

Ingrediënten

1 gele ui

1 eetlepel olijfolie

1 stengel knolselderij, 100 g

1 aardappel, 100 gr

5–6 verse boerenkoolbladeren, 100 g

8dl water

1 ½ groentebouillonblokje

3 eetlepels creme fraiche

Zout

Vers gemalen zwarte peper

1 klein stukje blauwe kaas, 50 gram

Bereiding

Schil en snipper de ui en bak deze zacht in olie.

Schil de knolselderij en de aardappelen, snijd ze in blokjes en roer ze door de ui.

Was en versnipper de boerenkoolbladeren. Voeg ze toe, water en groentebouillon en kook ongeveer 15 min.

Roer de crème fraîche, zout en peper erdoor en mix de soep tot een gladde massa.

Verkruimel de blauwe kaas bij het serveren.

Psst! Vergeet niet hoe makkelijk het is om deze heerlijke groene chips te maken als je nog boerenkool in huis hebt. Ze zijn gemakkelijker dan je denkt om te doen. Eet ze zo als tussendoortje of met een dip. Ze kunnen ook als bijgerecht geserveerd worden samen met kleine tomaatjes en een goede dressing.

Boerenkoolfrietjes

Zet de oven op 225°. Schraap de boerenkoolbladeren van de ruwe stengel (je kunt deze bewaren en in een wok of soep hakken!) Scheur de boerenkoolbladeren in kleinere stukjes en leg ze op bakpapier op een bakplaat. Besprenkel met koolzaad- of olijfolie en zout. Masseer het in de boerenkool. Bak ongeveer 10 minuten in het midden van de oven. Je kunt de boerenkool ook al roerend in een koekenpan bakken. klaar in 5-10 minuten!