Recept: Bœuf bourguignon

Bœuf bourguignon: deze traditionele Franse stoofpot met rundvlees, ook wel bourguignonne genoemd, is gestoofd in rode wijn en smaakt gewoonweg heerlijk. Gecombineerd met aardappelpuree wordt het een echt comfortfood.



Bereidingstijd – Ruim 2 uur | Porties – 6-8

Ingrediënten

• 3-4 eetlepels olie

• 280 g gerookt spek

• 1,5 kg mager stoofvlees, in grote stukken gesneden

• 750 ml volle rode wijn op kamertemperatuur

• 3 teentjes knoflook, fijngehakt

• 2 eetlepels tomatenpuree

• 250 ml runderbouillon

• 2 middelgrote wortels

• 1 boeket kruiden (van verse peterselie, rozemarijn en 2 laurierblaadjes)

• Zout en gemalen zwarte peper

• 3 eetlepels verse gehakte peterselie, voor serveren

Voor de gekarameliseerde sjalotjes en champignons:

• 60 g boter

• 400 g kleine sjalotjes

• 400 g kleine champignons

Om de beurre manié dikker te maken:

• 45 g zachte boter

• 2 eetlepels tarwebloem

Bereiding

Verhit 3 eetlepels olie in een braadpan op middelhoog vuur. Voeg het spek toe en bak tot het lichtbruin is. Haal ze eruit met een schuimspaan (laat de olie in de braadpan) en zet opzij. Voeg het vlees in porties toe en bak tot het heet is. Doe het spek en al het vlees terug in de braadpan en blus af met de wijn.

Voeg knoflook, tomatenpuree, runderbouillon, wortels, kruidenboeket en 2 theelepels zwarte peper toe. Breng de ingrediënten op middelhoog vuur aan de kook. Zodra de inhoud van de pan kookt, verlaag je de temperatuur en laat je het afgedekt gedurende 2 uur sudderen.

Karameliseer een half uur voordat het vlees klaar is de sjalotjes. Smelt hiervoor 30 g boter in een pan op lage temperatuur. Voeg de sjalotjes toe en laat karameliseren tot ze goudbruin zijn, 10-15 minuten. Dit proces vergt geduld, maar de langzame karamellisatie zorgt voor een intensere smaak. Breng het over naar een bord met een schuimspaan.

Smelt de resterende 30 g boter in de pan, voeg de champignons toe en bak ze bruin.

Als de 2 uur voorbij zijn, haal je voorzichtig het deksel van de braadpan en verwijder je het kruidenboeket.

Meng voor de beurre manié boter en bloem in een kom. Voeg kleine hoeveelheden toe en roer elke keer door. Voeg de gekarameliseerde sjalotjes en champignons toe. Reduceer en laat 10 – 15 minuten indikken.

Meng tenslotte alles nog een keer goed door elkaar en breng op smaak. Bestrooi met peterselie voor het serveren. Aardappelpuree of vers stokbrood passen heel goed bij dit gerecht.