Recept: Caribische Kip Colombo

Of je nu een reis naar St. Maarten plant of gewoon iets nieuws in de keuken wilt proberen, Colombo kruiden kunnen het vleugje West-Indische hitte zijn waar je smaakpapillen naar hunkeren. Met wortels die teruggaan naar Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, bevat deze klassieke Caribische mix eigenlijk vier kruiden: koriander, chilipepers, knoflook en kurkuma. Colombo kruiden zijn een hoofdbestanddeel van de lokale keuken van St. Maarten, en chef-koks op het eiland gebruiken het om complexe en smaakvolle gerechten te creëren in zowel de Creoolse als de Franse kooktradities.



Een van de unieke kenmerken van Colombo Spice is zijn veelzijdigheid. De melange kan worden gebruikt om vlees, vis, groenten en zelfs rijst en bonen op smaak te brengen. De subtiele combinatie van smaken voegt diepte en complexiteit toe aan elk gerecht, waardoor het een favoriete smaakmaker is voor zowel thuiskoks als professionele koks.

Lees ook: Recept: 5 stappen Butter Chicken

Een ander groot voordeel van Colombo kruiden is dat het volledig natuurlijk is en vrij van additieven of conserveermiddelen. Dit maakt het een gezonde en voedzame smaakmaker voor diegenen die smaak aan hun maaltijden willen toevoegen zonder concessies te doen aan kwaliteit of ingrediënten.



Colombo kruiden zijn te koop op verschillende lokale markten en speciaalzaken in St. Maarten. Het is ook een geweldig souvenir voor diegenen die de smaak van het Caribisch gebied mee naar huis willen nemen.



Op dit moment vraag je je waarschijnlijk af hoe Colombo eigenlijk smaakt. Vraag het je niet langer af: we hebben hieronder een kip Colombo recept, zodat je kunt koken met Colombo.

Ingrediënten Caribische Kip Colombo

Specerijen mengsel

½ tl korianderzaad

½ tl mosterdzaad

½ tl komijnzaad

½ tl anijszaad

Colombo

1 kip, ongeveer 1,8 kg, vel verwijderd en in 8 stukken gesneden

3 eetlepels (45 ml) olijfolie

1 rode ui, dun gesneden

6 teentjes knoflook, gepeld en gehalveerd

1 tl geplette rode pepervlokken (of naar smaak)

1 tl fijngehakte chilipeper (of naar smaak)

2 el gemalen Colombo poeder

3 Yukon Gold aardappelen, geschild en in vieren gesneden

1 zoete aardappel, geschild en in blokjes

1 courgette, in blokjes

2 groene uien, gehakt

1 blikje (398 ml) kokosmelk

Sap van 1 limoen

Zout en peper

Lees ook: Recept: Jerk Chicken Wings

Methode:

Voor het kruidenmengsel: Maal de zaden met een vijzel grof.



Smeer de kip in het kruidenmengsel. Bak de kip in een braadpan of grote pan in de olie – breng op smaak met zout en peper. Zet apart op een bord.



Fruit in dezelfde pan de ui en knoflook met het peper- en Colombo kruidenmengsel. Voeg indien nodig olie toe. Doe de kip terug in de pan en voeg de groenten, kokosmelk en limoensap toe. Kruid met peper en zout.



Dek af en laat ongeveer 45 minuten sudderen, af en toe roeren. Verwijder het deksel en kook ongeveer 15 minuten langer of tot het vlees loskomt van het bot. Pas de kruiden aan.



Serveer met gestoomde rijst en geniet van de smaak van de Caraïben.



Eet smakelijk!