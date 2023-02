Recept: Caribische varkenslende met bakbanaan

In het hele Caribisch gebied, en zelfs in een groot deel van Afrika, Azië en Zuid-Amerika, is de kookbanaan, bekend als plantain of bakbanaan, alomtegenwoordig. Het ziet eruit als een dessertbanaan, maar de smaak is zetmeelachtig en veel minder zoet, dus het is het lekkerst om gekookt te eten – of het nu nog groen of rijp en geel is. Omdat de plant het hele jaar door fruit produceert, is het een belangrijk basisvoedsel in landen waar het bewaren, koelen en transporteren van voedsel moeilijk kan zijn, waardoor het een flexibel onderdeel van de Caribische keuken wordt.



Thuiskoks in het Caribisch gebied weten dat bakbanaan het fruit karamelliseert en de zoetheid verhoogt. Het kan ook worden omgezet in chips en pasteitjes, meel voor cakes en gekookt en gepureerd om op aardappelpuree te lijken. Plantains zijn geweldig gebarbecued.



Of je nu een gepassioneerde bakbanaan liefhebber bent of gewoon nieuwsgierig, het recept hieronder bevat een serieuze Caribische smaak. Hier is een leuk recept dat je thuis kunt proberen!

Lees ook: Eat like a local in Aruba

Caribische varkenslende met zoete bakbanaan, scotch bonnet BBQ saus, pickled mango en geplette krokante plantain

Voor 4 personen

Ingrediënten

1 pond varkenslende

1 limoen

1 eetlepel koosjer zout

480 ml water

1/2 tl piment

1/2 tl kaneel

1/2 theelepel kruidnagel

1 tl knoflookpoeder

2 tl koosjer zout

2 eetlepels jerk kruiden

Scotch Bonnet barbecuesaus

1 zoete bakbanaan

1 Scotch bonnet

1 el worcestershiresaus

1 el mosterd

120 ml ketchup

120 ml bruine suiker

120 ml azijn

120 ml water

1/2 zoete ui

Ingemaakte ui

1/2 rode ui

120 ml azijn

1 el suiker

Gepureerde knapperige bakbanaan

2 groene bakbananen

plantaardige olie

1/2 tl witte peper

zout en peper naar smaak

Lees ook: Recept: Jerk Chicken Wings

Voorbereiding en koken

Neem de varkenslende en week deze 2 uur in limoen en zout. Giet het varkensvlees af en spoel het af. Breng op smaak met kruiden, jerk kruiden en olie. Laat minimaal 2 uur marineren. Schroei aan alle kanten en bak 35 minuten op 400 graden. Laat het vlees 10-15 minuten rusten voordat je het aansnijdt.



Snijd voor de barbecuesaus de zoete bakbanaan in stukjes, voeg alle ingrediënten toe in een pan en laat 1 uur sudderen, voeg voorzichtig toe aan een blender en verwijder de plastic opening bovenop je blender voordat je begint. Mix tot het helemaal glad is, doe het terug in de pan en laat 15 minuten sudderen en laat afkoelen.



Verhit de azijn en suiker en giet de vloeistof over dun gesneden uien, laat afkoelen en zet in de koelkast. Als je klaar bent om te serveren, laat je het uitlekken en leg je het op het eten.



Snijd de groene bakbanaan in kleine stukjes en bak ze goudbruin en zacht. Breng op smaak met zout, gehakte knoflook en peper, en pureer licht.

Presentatie

Leg eerst de bakbanaanpuree op het bord, gevolgd door de varkenslende, een beetje saus en ingelegde uitjes.



Voila en eet smakelijk!