Recept: Chelo Kabab (gestoomde rijst met vleeskababs)

Chelo kabab (chelow kabob of chelo kebab), betekent letterlijk witte rijst met kebab. Chelo kabab is een Iraans gerecht dat bestaat uit gestoomde rijst (čelow) en een van de vele varianten van Iraanse kebab. Het wordt beschouwd als het nationale gerecht van Iran. We hebben hier het recept chelo kabab.

Ingrediënten voor 6 personen

Voor de rijst

380 gram langkorrelige rijst

30 gram zout

1 1/2 liter water

1 kopje koud water

4 tl gesmolten boter

Zout/peper

Sumak

Eventueel 50 g rozijnen

Voor de kababs

120 ml plantaardige olie

60 ml citroensap

2 teentjes knoflook (geperst)

1 theelepel zout

1/2 theelepel peper

6 laurierblaadjes

1 kilo lamsvlees

4 kleine tomaten

2 groene paprika’s

2 kleine aubergines

Instructies

Maak voor de kebabs een marinade van plantaardige olie, citroensap, geperste teentjes knoflook, zout, peper en laurierblaadjes. Snijd het lamsvlees in blokjes, leg in de marinade en zet het een uur op een koele plaats. Halveer de tomaten, maak de paprika’s schoon, snij in vierkanten, snijd de aubergines in blokjes. Doe het gemarineerde vlees en de groenten erbij afwisselend op spiesjes en bestrijk ze met de marinade. Bak of gril voor 5 minuten aan elke kant. Begin pas met het grillen van het vlees als de rijst bijna klaar is. Zet de ongewassen rijst 2 uur in gezouten water. Breng ca. 1,5 l water in een grote pan aan de kook. Giet de rijst af, giet dan in het kokende water, roer en kook ongeveer 5 minuten zonder deksel. Giet de rijst af door een zeef en meng eventueel de rozijnen erdoor. Doe 1 kopje koud water en gesmolten boter in de pan met rijst, vorm tot een lichte koepel. Bedek met zilverfolie en doe de deksel erop. Kook gedurende 15 tot 20 minuten op een middelhoog vuur tot de rijst zacht is en al het vocht heeft opgenomen.

Chelo wordt traditioneel geserveerd in individuele porties. Plaats de rijst op een bord en maak een dip in het midden. Doe er een klontje boter in de dip en strooi zout, peper en sumak (een zure Persion spicy gemaakt van de vrucht van een niet-giftige soort van de sumak of hertshoorn boom). Serveer de spiesjes vlees op de rijst.