Recept chocolade amandeltruffels

Deze chocolade amandeltruffels zijn de ultieme traktatie voor iedereen met een zoetekauw. Tegelijkertijd bestaan ​​ze uit 100 procent natuurlijke en gezonde ingrediënten. De perfecte stemmingsbooster na een lange en vermoeiende dag. Recept voor 12 personen, bereidingstijd: 15 minuten.

Ingrediënten:

215 ml kokosolie

60 g cacaopoeder

5 el biologische thee

40 g agavesiroop

1 snufje biologisch vanillepoeder

4-5 eetlepels amandelboter

2 el geraspte kokos

Dit is hoe je het doet:

Bereid 12 muffinvormpjes

Smelt de kokosolie in een pan op laag vuur. Eenmaal gesmolten, roer het cacaopoeder en het latte poeder erdoor, voeg de agavesiroop en vanille toe en mix tot een homogene consistentie is bereikt.

Schep een derde van het beslag eruit en verdeel over de 12 muffinvormpjes. Zet 5 minuten in de koelkast.

Meng de amandelboter met de geraspte kokos in een aparte kom

Haal de muffinvormpjes uit de koelkast en plaats ongeveer een theelepel amandelboter in het midden van elke vorm.

Verdeel de resterende cacaomassa over de vormpjes en zet in de koelkast tot de amandeltruffels gestold zijn. Haal uit de koelkast en geniet meteen als ze nog koud zijn.