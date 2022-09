Recept: Coffee Flip Cocktail

Sinds de geboorte van cocktails hebben zowel barmannen als thuismixologen het gebruik van verse koffie in hun creaties verkend, waardoor ze wegen hebben geopend om iconen te creëren zoals Irish Coffee en de minder geestige dorstlesser voor deze maand – de Coffee Flip.



In de beginjaren van de Coffee Flip was de cocktail een mix van bier en koffie die in de winter gedronken wordt, bereid in een bierpul op temperatuur gebracht met een gloeiend hete vuurpook. De Coffee Flip die we vandaag kennen, heeft een beetje een evolutie doorgemaakt – een huwelijk tussen koffie en Angostura aromatische bitters. Maar maak je geen zorgen, geen vuur hier, deze gebruikt ijs!



Tijd om te experimenteren…



Glas: Martini/Coupé

Ingrediënten:

50 ml verse espresso

10 ml Zoete sherry

10 ml suikersiroop

1 ei

50ml Angostura aromatische bitters

Nootmuskaat

(Geraspt) IJs

Methode:

Voeg ijs toe aan je glas en laat staan. Doe alle ingrediënten in een shaker met ijs en schud tot de shaker bevroren is, tip ijs uit je glas en zeef het mengsel fijn in het glas en garneer met geraspte nootmuskaat.



* Demerara Siroop is gewoon gewone 1:1 eenvoudige siroop (half water en half suiker), maar in plaats van witte suiker gebruiken we Demerara suiker.

Zo maak je de siroop:

Voeg de suiker en het water toe aan een kleine steelpan. Los de suiker op middelhoog vuur op tot het net is opgelost. Bewaar in een glazen pot in de koelkast gedurende maximaal een maand.