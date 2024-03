Recept: coq au vin blanc

Coq au vin is een klassieke Franse stoofpot waarin kip langzaam wordt gestoofd in rode wijn en een beetje cognac, waardoor een uiterst rijke saus ontstaat, gevuld met mals vlees en groenten. Wij vervangen de traditionele rode wijn voor een witte wijn en hiermee krijg je coq au vin blanc! Een eenvoudig en zeer smaakvol gerecht uit de Franse keuken.

Voor 4 porties

Moeilijkheidsgraad: normaal

Bereidingstijd: 75 minuten

Ingrediënten coq au vin blanc

3 teentjes knoflook

1 rode puntpaprika

200 g zilveruitjes en kleine sjalotjes

150 gram champignons

250 g wortelen

150 g stengels bleekselderij

5 biologische kippenpoten

Zout, peper, zoete paprikapoeder

4 eetlepels plantaardige olie

1 eetlepel bloem

1 eetl tomatenpuree

300 ml witte wijn

500 ml kippenbouillon

2 laurierblaadjes

300 g kleine aardappelen

4 stengels citroentijm

2 stengels rozemarijn

Schil van ½ sinaasappel

50 g ontpitte zwarte en groene olijven

Bereiding

Pel de knoflook en druk hem lichtjes aan met de palm van je hand. De puntpaprika in de lengte in kwarten snijden, de zaadjes verwijderen, kort wassen, deppen en in blokjes van ongeveer 2 cm snijden. Pel de zilveruitjes en de sjalotjes en halveer ze, afhankelijk van de grootte. Maak de champignons schoon en snijd ze in plakjes, schil de wortels en snijd ze in blokjes van ongeveer 2 cm groot. Was de bleekselderij, verwijder de draad en snijd hem in plakjes van ongeveer 1 cm dik.



Verdeel de kippenpoten met een mes op het gewricht tussen de onder- en bovenpoten en kruid royaal met paprika, peper en zout.



Verwarm de oven voor op 180 graden boven-/onderwarmte (heteluchtoven 160 graden).



Bak de stukken kip in een braadpan of een pan van vergelijkbare grootte in hete olie, eerst met de velzijde naar beneden, tot ze goudbruin zijn. Draai vervolgens om en bak op dezelfde manier aan de vleeskant. Haal de stukken kip uit de pan en zet opzij.



Fruit het knoflookteentjes-uienmengsel enkele minuten in het frituurvet. Bestuif vervolgens met bloem, voeg tomatenpuree toe en bak verder. Giet de wijn en kippenbouillon erbij, voeg de stukjes kip en de laurierblaadjes toe en kook in de oven op het middelste rooster in totaal 30 minuten. Plaats het deksel op de pan.



Was intussen de aardappelen en snijd ze kruislings of in de lengte doormidden. Voeg na ongeveer 10 minuten de aardappelen, wortels, selderij en kruiden toe aan de braadpan en meng kort.



Voeg na nog eens 10 minuten de sinaasappelschil, de champignons, de puntpaprika en de twee soorten olijven toe en roer door. Verwijder het deksel van de pan en voltooi het koken.



Haal aan het einde van de kooktijd alles uit de oven en verwijder de laurierblaadjes en kruiden. Breng opnieuw op smaak met peper en zout en serveer met stokbrood of aardappelpuree.