Recept: courgettes en mais tamales

Tamales zijn een heerlijke Mexicaanse streetfood, en die kun je thuis makkelijk zelf maken. In Mexico hebben ze zelf een feestje om tamales te maken, waarin twee belangrijke ingrediënten worden gecombineerd: kwaliteitsvolle tijd voor het hele gezin en smaakvol eten. Ontdek hier het recept courgette en mais tamales.

Overweeg deze tips om het gemakkelijk te maken

Voedsel: Bereid de ingrediënten voor die extra tijd en werk vergen. Als je bijvoorbeeld geroosterde pepers gebruikt, rooster ze dan de dag ervoor en laat ze de volgende dag schillen, ontpitten en in stukken snijden, zodat ze naadloos in elkaar kunnen worden gezet.

Smaak: Voeg een ingrediënt zoals Tabasco Chipotle saus toe aan je masa als je tamales maakt. De saus kan niet alleen een rokerige smaak toevoegen, maar geeft het deeg ook een smakelijke gouden kleur. Je kunt de saus ook door je vulling mengen voor een helderdere smaak en een pittige kick.

Courgettes en maïs tamales

Opbrengst: 16 tamales

Ingrediënten

30 grote, verzachte maïsschillen



Masa (deeg):

3 kopjes masa harina (maismeel)

2 theelepels bakpoeder

2 theelepels zeezout

2 1/3 kopjes groentebouillon, opgewarmd

1/2 kop ongezouten boter, verzacht

1/2 kop plantaardig bakvet



Vulling:

1 eetlepel olijfolie

1/2 kleine rode ui, in blokjes gesneden

1 teentje knoflook, fijngesneden

3 kopjes courgette, in kleine blokjes

1 tomaat, in kleine blokjes

1/4 theelepel gedroogde oregano

1 theelepel zeezout

1 kopje zoete witte maïs

4 eetlepels koriander, fijngehakt

140 gram Rode Enchilada saus

2 1/2 eetlepels Tabasco pepersaus

8 ons Monterey Jack kaas, gesneden in reepjes van 1/2 cm

Bereiding

Om de schillen klaar te maken: Week de maïsschillen in heet water. Plaats een zware pot op de schillen en laat deze minimaal 1 uur onder water staan. Eenmaal buigzaam, spoel elke maïsschil.



Om deeg te maken: Meng maïsmeel, bakpoeder en zeezout in een grote kom. Meng met de handen de warme groentebouillon erdoor tot een stevig deeg. In de mixer de roomboter en het bakvet tot een luchtig mengsel toevoegen en vervolgens het deeg in kleine hoeveelheden toevoegen tot het goed gemengd is. Ga door met mixen op lage tot gemiddelde snelheid gedurende 5 minuten, waarbij je het deeg van de zijkanten van de kom schraapt. Bewaar deeg.



Om de vulling te maken: Verhit olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog vuur; bak de rode ui en knoflook tot ze glazig zijn. Voeg courgette toe en mix 1 minuut. Voeg tomaat, gedroogde oregano en zeezout toe; blijf 1 minuut mixen. Voeg maïs en gehakte koriander toe. Roer en kook nog ongeveer 2 minuten; Courgette moet gaar zijn, maar al dente. Zet de vulling in een hittebestendige kom.



Meng in een kleine kom de enchiladasaus en de tabasco. Voeg de helft van het sausmengsel toe aan de vulling; Meng goed. Bewaar de resterende saus.



Om tamales samen te stellen, verspreidt je 2 eetlepels deeg op het brede uiteinde van elke maïsschil. Het deeg moet zich over de maïsschillen uitstrekken, behalve 2,5 cm aan de zijkanten en ongeveer 7,5 cm vanaf het smalle uiteinde.



Schep ongeveer 1 eetlepel courgette-maïsvulling in het midden van het deeg. Voeg 1 theelepel bewaarde saus toe over de vulling en een reepje kaas er bovenop. Vouw de rechterkant van de maisschil over de vulling en sluit deze af met deeg. Vouw de linkerkant van de maïsschil strak om en vouw het smalle uiteinde van de maïsschil omhoog. Snij reepjes van extra mais schillen en bind deze rond elke tamale om ze vast te zetten.



Plaats de tamales verticaal, met de vulling naar boven, in de stoompot met voldoende water om 40-45 minuten te stomen. Bedek tamales met extra maïsschillen om stoom vast te houden; plaats het deksel op de pot. Tamales zijn klaar als het masadeeg gemakkelijk van de schil loslaat. Voeg indien nodig water toe aan de pan om langer te kunnen stomen.



Laat tamales 10 minuten rusten voordat je ze uitpakt. Verwijder de maïsschillen voordat je ze serveert.