Recept: Crunchy Honing Mosterd Zalm

Of het nu gaat om een zeevruchten avond bij jou thuis, gebakken garnalen, gebakken vis of iets daartussenin: het is een spannend excuus om het hele gezin samen te brengen voor favoriete maaltijden. Er zijn heerlijke recepten in overvloed als er zeevruchten op het menu staan. Wat dacht je van deze crunchy honing mosterd zalm?

Crunchy Honing Mosterd Zalm

Ingrediënten

1 pond, drie porties zalm

Zout, naar smaak

Peper, naar smaak



Honingmosterdglazuur:

1/3 kopje honing

1/4 kopje volkoren mosterd

2 eetlepels Dijon-mosterd

2 eetlepels mayonaise

2 theelepels mierikswortel

1 theelepel gerookte paprikapoeder



Crunch:

3/4 kopje panko-broodkruimels

2 eetlepels gedroogde peterselie

2 eetlepels olijfolie

Bereiding

Zalm ontdooien en droogdeppen. Schik op een ingevette bakplaat. Breng op smaak met zout en peper.



Om glazuur te maken: Meng in een kleine kom honing, mosterd, mayonaise, mierikswortel en paprika; mix tot alles goed gemengd is. Laat het glazuur afkoelen tot het klaar is voor gebruik.



Om het knapperig te maken: combineer broodkruimels, peterselie en olie in een kom; Meng goed.



Verwarm de oven voor op 200 C.



Bestrijk elke zalmportie met 1 eetlepel glazuur en verdeel gelijkmatig over de vis. Druk de crunch gelijkmatig op het glazuur.



Bak 15-17 minuten tot de vis gaar is.



Serveer met een scheutje overgebleven glazuur.