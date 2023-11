Recept: Cubaanse Kip Met Salsa Fresca

Als je gezin vastloopt in een sleur tijdens het avondeten, kan het lijken alsof je steeds weer dezelfde recepten eet. Dit frisse en unieke recept voor Cubaanse kip met salsa fresca kan je echter inspireren om buiten de culinaire kaders te denken en je gezinsleden tijdens het eten de bevredigende smaak te geven die zij wensen. Met verse ingrediënten en een gezonde smaak is deze maaltijd perfect om toe te voegen aan je menu.

Cubaanse Kip Met Salsa Fresca

Porties: 5

Ingrediënten

1 kopje grapefruitsap

2 eetlepels olijfolie

2 theelepels knoflookpoeder

2 theelepels komijn

2 theelepels paprikapoeder

1 theelepel gemalen rode peper

1 1/4 pond kippenborsten zonder botten, zonder vel



Salsa fresca:

1 kopje grapefruitsegmenten

1/2 jicama, in blokjes

1/2 rode ui, gehakt

3/4 kop grapefruitsap

4 eetlepels olijfolie

1/2 kopje verse koriander, gehakt

1 jalapenopeper, gehakt

Bereiding

Verwarm de oven tot 200 C.



Meng in een grote kom grapefruitsap, olie, knoflookpoeder, komijn, paprika en rode peper tot alles gemengd is. Voeg de kip toe aan de kom en draai hem om. Zet 30 minuten of langer in de koelkast.



Om salsa fresca te maken: Meng in een middelgrote kom de grapefruitpartjes, jicama, rode ui, grapefruitsap, olijfolie, koriander en jalapenopeper tot alles gemengd is. Koel tot klaar om te serveren.



Haal de kip uit de marinade. Leg de kip in de ovenschaal. Bak 25-30 minuten tot de kip gaar is.



Serveer kip met salsa fresca.